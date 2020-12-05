我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻

視北京為首要威脅 美對中國情報預算增近20%

南京大學「貧困生」被爆一邊領補助 一邊網上炫富

中國新聞組／北京5日電
網貼稱明某在微博上曬出的是較高的消費水平。(取材自紅星新聞)
網貼稱明某在微博上曬出的是較高的消費水平。(取材自紅星新聞)

日前網上一則名為「如何看待南京大學商學院某明姓女生『一邊凡爾賽一邊領貧困補助』的操作？」的帖子，引發熱議。有網友發帖稱南京大學商學院學生明某在微博上發布不少「炫富」內容，但其此前參加了學校只有貧困生才能申請的能力培訓課程，同時還在申請貧困生的德旺獎學金。對此，校方表示，正在調查，會給一個說法。

來源：YouTube

紅星新聞報導，在爆料帖中，網友稱，明某「貧困生身分到期後依然申請只有貧困生可以得的德旺獎學金（金額為1萬元人民幣，約1500美元）」；同時，發帖人稱，明某在微博上曬出的，卻是較高的消費水平，「暑期上海實習3月，不算吃東西買衣服花了4萬元」、「參加港大、港中文的寒假自費項目」、「日常準備留學的費用」、「購買某奢侈品品牌的裙子」、「在某連鎖KTV存有千元消費卡和酒」。

根據此帖中展示的疑似明某微博截圖，可看到，有一些出遊和在西餐廳、日料店消費的照片，以及曾提到「吃東阿阿膠，250g要￥1200」等內容。但報導說，根據網友提供的該帳號搜索發現，該帳號內容目前已搜不到，微博名稱也已更換。

報導稱，有多位自稱是其高中的同學接受採訪。同學A表示，自己與明某高中同班，明某在班上學習成績很好，曾經告訴同學自己家庭是「小康水平」，吃穿用度「不拮据」。

另一位自稱是其高中好友B稱，明某大學時生活費一個月1500元至2500元左右，如算上寒暑假會有兼職家教的收入，一個假期能有一萬左右。明某父親是某縣政府公務員，明某母親無固定工作，曾做過一些生意，「在縣城里相對算有錢的」。據B講述，高考後，明某父親曾給她買了iPhoneX，「當年最好的手機，1萬元左右。」

報導指出，南京大學啟明網官方網站上，可查到一份名為「雨花斑斕成長計畫——家庭經濟困難學生能力培養提升培訓課程」（2018-2019 學年第一學期）的文件，當中顯示有與明某身分信息相同的學生，曾經參加過的貧困生能力培訓課程。

南京大學學生工作處學生服務中心工作人員稱，此培訓課程的申請條件必須是學校的貧困生檔案庫裡的學生。而德旺獎學金評定條件是「品學兼優，同等條件下家庭貧困學生優先」，但確實力推貧困學生。

對於明某的真實家庭條件和網曝炫富的花銷情況，南京大學宣傳部工作人員表示，學校正在介入調查，「不管是對哪一方的學生，我們都會給個說法。」

微博 人民幣 美元

上一則

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

延伸閱讀

「甄嬛」寧貴人宣布當媽！孩子爸身分成謎

「甄嬛」寧貴人宣布當媽！孩子爸身分成謎
天王劉德華將做客薇婭直播間？ 網友：賈玲快來追星

天王劉德華將做客薇婭直播間？ 網友：賈玲快來追星
環時爆內鬥？ 胡錫進遭副總編輯舉報養小三

環時爆內鬥？ 胡錫進遭副總編輯舉報養小三
集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

熱門新聞

「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00
中國女演員沈佳欣。圖／取自微博

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

2020-11-28 12:43
新疆昭蘇縣副縣長賀嬌龍一襲紅衣騎馬照，讓她成為最佳旅遊推銷員。（天馬旅遊文化園提供）

太驚豔！新疆美女副縣長 紅衣策馬雪地推銷旅遊

2020-11-30 14:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

打新冠疫苗就不會傳播病毒？輝瑞主席說「不確定」

打新冠疫苗就不會傳播病毒？輝瑞主席說「不確定」
紐約州新冠單日確診破萬

紐約州新冠單日確診破萬
加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻