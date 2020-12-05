南京大學「貧困生」被爆一邊領補助 一邊網上炫富

網貼稱明某在微博上曬出的是較高的消費水平。(取材自紅星新聞)

日前網上一則名為「如何看待南京大學商學院某明姓女生『一邊凡爾賽一邊領貧困補助』的操作？」的帖子，引發熱議。有網友發帖稱南京大學商學院學生明某在微博 上發布不少「炫富」內容，但其此前參加了學校只有貧困生才能申請的能力培訓課程，同時還在申請貧困生的德旺獎學金。對此，校方表示，正在調查，會給一個說法。

來源：YouTube

紅星新聞報導，在爆料帖中，網友稱，明某「貧困生身分到期後依然申請只有貧困生可以得的德旺獎學金（金額為1萬元人民幣 ，約1500美元 ）」；同時，發帖人稱，明某在微博上曬出的，卻是較高的消費水平，「暑期上海實習3月，不算吃東西買衣服花了4萬元」、「參加港大、港中文的寒假自費項目」、「日常準備留學的費用」、「購買某奢侈品品牌的裙子」、「在某連鎖KTV存有千元消費卡和酒」。

根據此帖中展示的疑似明某微博截圖，可看到，有一些出遊和在西餐廳、日料店消費的照片，以及曾提到「吃東阿阿膠，250g要￥1200」等內容。但報導說，根據網友提供的該帳號搜索發現，該帳號內容目前已搜不到，微博名稱也已更換。

報導稱，有多位自稱是其高中的同學接受採訪。同學A表示，自己與明某高中同班，明某在班上學習成績很好，曾經告訴同學自己家庭是「小康水平」，吃穿用度「不拮据」。

另一位自稱是其高中好友B稱，明某大學時生活費一個月1500元至2500元左右，如算上寒暑假會有兼職家教的收入，一個假期能有一萬左右。明某父親是某縣政府公務員，明某母親無固定工作，曾做過一些生意，「在縣城里相對算有錢的」。據B講述，高考後，明某父親曾給她買了iPhoneX，「當年最好的手機，1萬元左右。」

報導指出，南京大學啟明網官方網站上，可查到一份名為「雨花斑斕成長計畫——家庭經濟困難學生能力培養提升培訓課程」（2018-2019 學年第一學期）的文件，當中顯示有與明某身分信息相同的學生，曾經參加過的貧困生能力培訓課程。

南京大學學生工作處學生服務中心工作人員稱，此培訓課程的申請條件必須是學校的貧困生檔案庫裡的學生。而德旺獎學金評定條件是「品學兼優，同等條件下家庭貧困學生優先」，但確實力推貧困學生。

對於明某的真實家庭條件和網曝炫富的花銷情況，南京大學宣傳部工作人員表示，學校正在介入調查，「不管是對哪一方的學生，我們都會給個說法。」