我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股早盤開低 跨黨派紓困案遭拒

曾批白登「瘋狗該被打死」北韓對美選結果保持沉默

被44歲女搭上覺得「吃虧」！22歲男謊稱有愛滋嚇唬她

中國新聞組／北京2日電
44歲熟女交往22歲小鮮肉，雙方卻鬧上派出所。
44歲熟女交往22歲小鮮肉，雙方卻鬧上派出所。

浙江杭州一派出所日前來了一對男女報案，44歲熟女向警方指控22歲小鮮肉騙錢，小鮮肉立刻反駁「是她借給我的」。警方一問之下雙方才坦承是情侶，已經交往3天，男方甚至一度表示自己其實有愛滋病。

悄悄圍觀報導，這名自稱在上海做服務員的女子，其實已經有家庭，還有15歲的小孩，透過微信認識該男子，短短三天就發生關係；小鮮肉告訴她，他老家在廣州，有幾千萬的家產，家裡還有一家酒店，交往幾年後還會送價值600萬的房子給她。

報導說，女子稱男的之後向她借7500元，並承諾月底還給她3萬元，女子說被「愛情 衝昏了頭腦」，便用支付寶給男的轉了7500元。

警方通過男子支付寶發現確實有轉帳記錄，此時，男子才承認自己有兩個手機，已將4200元轉到另外一個手機。事情敗露後，男子只好將4200元還給了女子。剩下的3300元，被男子花了。

還了錢後，男子覺得心裡不爽，謊稱自己有愛滋，熟女當場嚇哭說，這3天帶男子吃喝玩樂，還花了1500元，再說自己也是有家庭的人，孩子都已經15歲了，如果真的得了愛滋，她就沒法活了，要求男子帶她去醫院檢查。

在警方逼問下小鮮肉才坦言說謊，他說自己才22歲，覺得跟這個44歲女的發生關係吃虧了，所以就想用愛滋病嚇唬她。

最後警方要求他寫下欠條，女子也表示會通過法律途徑將錢要回來，雙方才離開派出所。

手機 支付寶 微信

上一則

黃之鋒等三人被判入獄 英外相：停止打壓反對派

延伸閱讀

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌
印度再以國安為由 禁中國支付寶等43款App

印度再以國安為由 禁中國支付寶等43款App
62歲越南嬤嫁26歲小鮮肉曝近況 網讚「更漂亮了」

62歲越南嬤嫁26歲小鮮肉曝近況 網讚「更漂亮了」
金馬性感戰袍吸睛 白靈自豪：小鮮肉圍上來

金馬性感戰袍吸睛 白靈自豪：小鮮肉圍上來

熱門新聞

爸其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知這麼回事。取材自網易新聞

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

2020-11-25 08:32
中馬友誼大橋竣工於2018年，被當時的馬爾地夫總統稱作是兩國關係的「里程碑」。(取材自新華網)

CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了

2020-11-25 20:34
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00
中國女演員沈佳欣。圖／取自微博

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

2020-11-28 12:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
紐時：朱利安尼與川普討論 盼獲提前赦免

紐時：朱利安尼與川普討論 盼獲提前赦免
年底前 全美2000萬人可打新冠疫苗

年底前 全美2000萬人可打新冠疫苗
CNN：川普表面上不認輸 但已明白大勢已去

CNN：川普表面上不認輸 但已明白大勢已去
「澳軍暴行」漫畫作者再出新畫 諷澳洲轉移焦點

「澳軍暴行」漫畫作者再出新畫 諷澳洲轉移焦點