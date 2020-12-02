被44歲女搭上覺得「吃虧」！22歲男謊稱有愛滋嚇唬她

44歲熟女交往22歲小鮮肉，雙方卻鬧上派出所。

浙江杭州一派出所日前來了一對男女報案，44歲熟女向警方指控22歲小鮮肉騙錢，小鮮肉立刻反駁「是她借給我的」。警方一問之下雙方才坦承是情侶，已經交往3天，男方甚至一度表示自己其實有愛滋病。

悄悄圍觀報導，這名自稱在上海做服務員的女子，其實已經有家庭，還有15歲的小孩，透過微信 認識該男子，短短三天就發生關係；小鮮肉告訴她，他老家在廣州，有幾千萬的家產，家裡還有一家酒店，交往幾年後還會送價值600萬的房子給她。

報導說，女子稱男的之後向她借7500元，並承諾月底還給她3萬元，女子說被「愛情 衝昏了頭腦」，便用支付寶 給男的轉了7500元。

警方通過男子支付寶發現確實有轉帳記錄，此時，男子才承認自己有兩個手機 ，已將4200元轉到另外一個手機。事情敗露後，男子只好將4200元還給了女子。剩下的3300元，被男子花了。

還了錢後，男子覺得心裡不爽，謊稱自己有愛滋，熟女當場嚇哭說，這3天帶男子吃喝玩樂，還花了1500元，再說自己也是有家庭的人，孩子都已經15歲了，如果真的得了愛滋，她就沒法活了，要求男子帶她去醫院檢查。

在警方逼問下小鮮肉才坦言說謊，他說自己才22歲，覺得跟這個44歲女的發生關係吃虧了，所以就想用愛滋病嚇唬她。

最後警方要求他寫下欠條，女子也表示會通過法律途徑將錢要回來，雙方才離開派出所。