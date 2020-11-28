師逼死研究生還想招生 武漢理工學生連署抵制 結果變這樣…

王攀涉壓迫學生陶崇園致自殺，武漢理工大學決定不予通過他的碩士研究生招生資格。（取材自知乎）

武漢 理工大學研究生院，近期發布一份通過研究生招生 資格的教師名單，曾經壓迫指導學生陶崇園並導致其自殺的學者王攀也名列其中，引起學生不滿，連署抵制，盼校方不要恢復王攀的資格。武漢理工大學研究生院28日表示，經審核，決定該教師的碩士研究生招生資格不予通過。

綜合香港01、澎湃新聞、新浪網報導，2018年時，武漢理工大學研究生陶崇園自殺身亡，家屬控訴指導教授王攀用盡各種手段壓迫，並長期恣意使喚，甚至要求陶崇園稱他為「爸爸」，使陶崇園身心俱疲而走上絕路。

王攀在去年與家屬達成調解，道歉並支付人民幣 65萬元（約9.88萬美元）的撫慰金，武漢理工大學並在調查後停止其招收研究生的資格。

報導指出，武漢理工大學在20日發布了「關於學校2020年通過博士、碩士研究生招生資格審核的教師名單」，王攀名列通過碩士研究生招生資格審核教師名單之中，引起該校學生不滿。

報導稱，武漢理工大學部分學生從25日開始組織連署活動，抗議校方恢復王攀的招生資格，同時架設網頁，發表公開信，呼籲社會大眾、校內學生和教職員工，藉由實名簽署聯名信的方式抵制並表達訴求。

公開信稱，校方當年調查後確認王攀與學生間確實存在「認義子關係」，以及與科研無關的行為、指導方法欠妥，曾以此為據將王攀停職及停止其研究生招生資格，隨著事過境遷，如今竟一改前態。

據報導，武漢理工大學研究生院28日發布公告：「近日，在我校2020年通過博士、碩士研究生招生資格審核的教師名單公示期間，學校收到對教師王攀資格的異議。學校對此高度重視，經審核，決定該教師的碩士研究生招生資格不予通過。歡迎社會各界對我們的工作進行監督，我們將不斷加強和改進工作。」