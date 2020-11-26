刺破卵巢取卵… 女子為2萬元賣卵 「無麻醉」痛暈手術檯

女子賣卵事件層出不窮。(視頻截圖)

想要的東西太多，靠工資根本不夠，21歲的小娟看著「無痛賣卵，一顆上萬」的廣告心想，只要睡一覺，醒來就有萬元收入，「反正每個月都會排出卵子，不賣豈不是浪費？」抵不過物質的誘惑，她撥下廣告上的電話，簽下了自己也不了解後果的合約，拿了一點微薄的好處，卻將自己的未來和健康，葬送在那張骯髒的手術床上。

來源：YouTube

自媒體新知公社報導，小娟打了兩個月的催卵針後，工作人員帶她來到巷子裡偏僻的工作坊，她走進環境髒亂的手術室，躺上那張簡陋冰冷的手術床。

小娟本以為只要睡上一覺，輕輕鬆鬆就可以掙大錢。但是在針刺入下體之後，沒有麻醉的她，背脊被冷汗打濕，差點痛到暈過去。

手術結束後，中介告訴小娟，一共取出20顆卵子，報酬2萬5000元人民幣 （約3800美元 ），但是她卻不知道，賣卵之後，卵巢可能會紅腫得像個氣球，小腹可能會腫得像9個月的孕婦，小娟正面臨未來可能不孕的風險，但這些危險性，合約上卻已載明「手術方不承擔任何責任」。

買來的卵子，在黑市裡可以賣上10萬元。一名賣卵中介說，「我沒有逼她們賣卵，我只是指了一條路，開了一個口，是她們自己非要往裡面擠。」

相同的案子層出不窮，17歲小陳賣卵21顆只拿到1萬元報酬，卵巢因為催卵針，腫得像豬心那麼大，差一點要了她的命。18歲小芳取卵手術後出現大量腹腔積液和胸腔積液，她患上嚴重卵巢過度刺激綜合症，並有出血性休克和部分組織壞死。為了保命，小芳必須切除部分卵巢，這意味著她以後不能生育。

報導指出，賣卵女孩平均年齡在15至23歲。黑中介會將賣卵話術包裝成「捐卵」、「廢卵利用」，女孩們只要「一覺醒來」就會變成有錢人。

賣卵女孩首先要注射催卵針。黑機構為為了大量取卵，會將超出正常用量數倍的藥品注射。7至15天後，有的女孩卵巢腫脹，腹部變形。接下來她們會被送進手術室取卵，不是在醫院也不打麻醉，「醫師」用手臂長度般的取卵針，直接刺破女孩的陰道和卵巢，抵達卵泡取卵。如果取卵超過20顆，會在女孩身體裡留下8至10個傷口。

那疼痛的程度讓所有女孩在手術檯上哀號、哭求，有人痛到暈過去。就算喊「停」，對方也會威脅「還要賠償手術損失」，讓女孩哭著忍耐完手術。