遼寧盤錦自來水竟可燃 官員：天然氣進入水管

自來水被點燃。(取材自央視)

中國 遼寧盤錦一段「自來水可燃」視頻引發關注。據悉，這種情況在當地至少存在兩年，一直無法獲得解決。對此，大窪區委宣傳部表示，由於近期該區自來水站的蓄置正在擴容改造，臨時採取地下水直供方式，因少量天然氣 串入水層，在採水過程中，導致少量天然氣進入自來水管網，造成可燃現象。

央視新聞報導，實際找到拍攝視頻的大窪區趙圈河鎮四營屯村文女士。她說，水龍頭打開後會出現一些氣體，流出來的水洗不乾淨手，洗完後總好像有一層油黏在手上，而且自來水能被點燃。

去年夏天，文女士父親找來自來水公司查看情況，但對方現場勘查後並沒有給出解釋，也沒有解決問題。

報導指出，在四營屯村，文女士家裡遇到的問題並非個案。四營屯村的數十戶村民家中的自來水都出現過自來水中不時伴有氣體流出的現象。氣量時大時小，並不穩定。

村民們反映自來水能被點燃，很可能是水中含有某種可燃氣體。不過，兩年多來當地村民多次向有關部門反映情況，但相關部門始終沒給村民一個明確的答覆。

新華社報導，分管自來水服務站的趙圈河鎮黨委委員劉文斌解釋，四營屯村民所使用的自來水由趙圈河鎮自來水服務站2號井提供。因為盤錦的地下構造比較複雜，有油層、氣層、水層，並且2號井井深超過了1380米，屬於高深水井，因此才有了天然氣混入自來水管網的可能。

對於當地村民的反映，趙圈河鎮黨委書記李長城表示，出現這種情況是始於今年10月20日蓄水池擴建後。之前的池子是400多立方米，已經不能滿足周邊村屯居民24小時飲用水的需求。為此鎮裡在原地重建了一個1000立方米的新蓄水池。

李長城表示，原計畫新蓄水池是12月底完工。但考慮目前的情況，我們加班加點，爭取半個月之內能投入使用。

李長城說，作為臨時性措施，水井打上來的水先儲存在一個小蓄水池中，然後分時段向四營屯的80餘戶村民供水。經小蓄水池儲存後，目前居民家中的水管中已經沒有可燃氣體。