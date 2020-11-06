「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
上海一名95後的女子石媛日前在靜安區某家KTV辦生日派對狂歡，當天她與三個朋友總共消費約12萬元，沒想到石媛根本沒錢付帳，遭法院提起公訴，最後石媛父親只好用自己辛苦打工多年賺來的血汗錢，認賠該店家的酒水成本損失。
上觀新聞報導，20出頭歲的石媛今年5月20日到靜安區的一家KTV慶生，喜歡享受高檔消費的她，是KTV的常客，石媛在派對前還打電話預約了酒水套餐和包廂布置，生日當天共消費了一瓶單價4萬9800元人民幣的洋酒路易十三，以及150瓶單價398元的香檳，算上其他費用共計12萬1775元。
在派對上享用完高檔洋酒和生日蛋糕後，石媛還跟三名友人將上百瓶香檳全部噴灑在KTV包廂內。沒想到在散會時，石媛並沒有足夠的錢，並拒絕支付任何費用。上海市靜安區人民檢察院依法對石媛以詐騙罪向靜安區法院提起公訴。
據報導，石媛本身並沒有穩定工作，父母也均為上海普通務工人員，整個家庭其實沒有能力供給她當晚的奢侈消費。
檢察官認為，石媛事前預定生日派對酒水套餐，使得商家誤認為她有相應消費能力，並自願提供價值十餘萬元的商品和服務。但商家在交付店內財物後，石媛卻無能力支付，認定石媛以非法占有為目的虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物。
最後，石媛的父親用自己辛苦打工多年賺的錢，退賠了該KTV當晚4萬多元的酒水成本損失，法院則以詐騙罪判石媛兩年有期徒刑，緩刑兩年，並處罰金5000元人民幣。
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