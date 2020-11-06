「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取材自pixabay）

上海一名95後的女子石媛日前在靜安區某家KTV辦生日派對狂歡，當天她與三個朋友總共消費約12萬元，沒想到石媛根本沒錢付帳，遭法院提起公訴，最後石媛父親只好用自己辛苦打工多年賺來的血汗錢，認賠該店家的酒水成本損失。

上觀新聞報導，20出頭歲的石媛今年5月20日到靜安區的一家KTV慶生，喜歡享受高檔消費的她，是KTV的常客，石媛在派對前還打電話預約了酒水套餐和包廂布置，生日當天共消費了一瓶單價4萬9800元人民幣 的洋酒路易十三，以及150瓶單價398元的香檳，算上其他費用共計12萬1775元。

在派對上享用完高檔洋酒和生日蛋糕後，石媛還跟三名友人將上百瓶香檳全部噴灑在KTV包廂內。沒想到在散會時，石媛並沒有足夠的錢，並拒絕支付任何費用。上海市靜安區人民檢察院依法對石媛以詐騙 罪向靜安區法院提起公訴。

據報導，石媛本身並沒有穩定工作，父母也均為上海普通務工人員，整個家庭其實沒有能力供給她當晚的奢侈消費。

檢察官認為，石媛事前預定生日派對酒水套餐，使得商家誤認為她有相應消費能力，並自願提供價值十餘萬元的商品和服務。但商家在交付店內財物後，石媛卻無能力支付，認定石媛以非法占有為目的虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物。

最後，石媛的父親用自己辛苦打工多年賺的錢，退賠了該KTV當晚4萬多元的酒水成本損失，法院則以詐騙罪判石媛兩年有期徒刑，緩刑兩年，並處罰金5000元人民幣。