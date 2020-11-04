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大連富二代露死穴 被詐2236萬 老同學穿幫判無期徒刑

中國新聞組／北京4日電
富二代喜歡穿名牌、開豪車、戴名表，也易被鎖定行騙。圖為示意圖。（取材自微博）
富二代喜歡穿名牌、開豪車、戴名表，也易被鎖定行騙。圖為示意圖。（取材自微博）

在股市吃過甜頭的孫崤然，加碼投資後，虧光全部家當，還欠下300多萬元債務，進而妻離子散。但孫崤然仍開豪車穿名牌，打賞網紅出手豪爽。為維持高消費開支，他謊稱在某證券公司做「操盤手」，還真釣到一條「大魚」。這條大魚是一名老同學，由於富二代「想證明自己」的心理死穴被摸透，前後被狂騙2236.5萬元！

網易引述「方圓」雜誌 報導，2015年春節，孫崤然接到初中同桌、後來去加拿大讀書的倪峰(化名)的電話，約他見面敘敘。孫崤然知道倪峰父親是大連著名企業家，經濟實力非同尋常。

孫崤然鼓吹倪峰投入國內股市，稱自己能搞到內幕消息。倪峰想在父親面前證明自己有能力賺錢，當天就通過銀行轉帳給孫崤然40萬元人民幣。孫崤然拿到了這筆錢後，用其中的30萬元償還了一筆催得緊的債務，剩餘10萬元用於個人消費。

後來幾個月內，孫崤然謊稱40萬元買進的股票，市值已經漲到了70多萬元。

倪峰隨口誇讚道：「還是老同學有本事。」孫崤然趁機說：「儘管你家裡很有錢，但那不是自己掙的，你多籌集點資金，等賺足了錢，在你的家族裡會被刮目相看。」這句話點中了倪峰的穴位，倪峰是含著「金鑰匙」出生，從留學到在溫哥華買房定居並娶妻生子，都由父母操辦。於是，倪峰答應想辦法籌集資金，委託老同學打理股票帳戶。

倪峰向親友調借資金，不斷給孫崤然「輸血」。截至2017年11月30日，倪峰共計「投資」給孫崤然1400萬元人民幣和220萬美元。孫崤然收到這些錢後，未按事先約定用於炒股及辦理所謂的私募基金牌照，而是將其中1515萬元人民幣借給他人，謀取高額利息，剩餘款項均被用於個人消費及償還債務。

倪峰輸送的巨款，也讓孫崤然繼續扮演富二代有了足夠的資本。他看上了直播平台上的「網紅」林麗雅，陸續給林麗雅刷了將近70萬元的禮物。

但騙局終究穿幫了。2018年12月26日，警方在大連市某酒店將孫崤然抓獲。

在公安機關，孫崤然如實供述說，他通過虛構「操盤手」身分，並謊稱辦理私募基金牌照，騙取倪峰2236.5萬元。他承認，給倪峰發送的股票帳戶微信截圖都是偽造的，就是為了讓倪峰對自己深信不疑。

經過法院公開開庭審理，一審判決孫崤然無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，並賠給倪峰人民幣2236.5萬元；孫崤然不服提出上訴，但被二審法院駁回，維持原判。

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