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照顧20多年之恩! 安徽老人4套房全贈「外人」 兩女兒告上法院

中國新聞組／北京31日電
淮北市一位老人將4套房子都留給一直照顧自己的「外人」，引發兩名親生女兒不滿並告上法院。此為示意圖。（取材自中安在線）
淮北市一位老人將4套房子都留給一直照顧自己的「外人」，引發兩名親生女兒不滿並告上法院。此為示意圖。（取材自中安在線）

安徽淮北市一位老人劉明（化名）生前簽遺贈協議，去世後將四套房子都留給與自己毫無血緣關係卻一直照顧自己的「外人」。繼承遺產後，這位「外人」被老人的兩名親生女兒告上法院。近日，淮北中院對此案作出了終審判決。

安徽商報報導，劉明1991年到山東一化工廠工作，擔任技術專家，認識了當時還不到20歲的李婷（化名），廠裡安排李婷照顧劉明夫妻的家庭生活。劉明把李婷當做女兒看待，李婷也一直悉心照顧老人。

2002年2月，劉明妻子病逝，李婷繼續照顧劉明日常生活，直至2017年8月劉明去世。2012年3月，劉明在兩位律師的見證下自書「遺贈扶養協議書」：「我劉明由李婷扶養，家產由李婷受贈。」劉明去世後，李婷繼承了老人的4套遺產。

而他的三女兒和小女兒一紙訴狀將李婷起訴至淮北相山區法院，要求判令「贈養協議」無效。

法院審理認為，「贈養協議」經律師見證，證實劉明簽訂協議時頭腦清醒，不能否認遺贈協議的有效性。劉明自書「贈養協議」也能證明李婷在劉明生前一直照顧。但因其中三套房是劉明與妻子共同財產，屬於妻子的遺產部分，應該由合法繼承人繼承。

據此，一審法院判決，劉明簽訂的「遺贈扶養協議書」中對贈與的屬於自己的財產部分有效，對於妻子的遺產部分不屬於自己繼承的部分贈與無效。近日，淮北中院二審維持原判。

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