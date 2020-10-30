我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

中國出逃潮？廣西失業民工為謀生 偷渡越南被逮

中國新聞組／綜合報導
越南諒山省公安部門抓到的中國偷渡者。（取材自微信）
越南諒山省公安部門抓到的中國偷渡者。（取材自微信）

中國傳出大量外資企業撤出，失業工人為了謀生，不惜冒險偷渡到越南。媒體報導指出，越南公安邊防局近日在中越邊境地區先後抓獲100多名來自中國廣西的偷渡者。

自由亞洲電台報導，越南北方諒山省公安邊防局在境內抓獲76名中國廣西籍偷渡客，河靖省邊防局也拘留25名中國廣西籍偷渡者。經初步審訊，被捕者原本在廣東打工，但自去年初以來，因大批外貿企業撤離，導致工人失業，當他們得知撤資企業已搬到越南，打算前往峴港打工。

據報導，越南平陽省逸安縣安平社台商負責人郭海光指出，去年以來，有不少中國人偷渡到越南找工作，最近這幾年大多從北方越境偷渡過來，還有從小路偷渡。像是從廣西，還有從雲南過來的。

郭海光表示，外資企業一般不會聘請非法入境者，但中國在當地開設的小工廠為了節省成本，可能會冒險招募中國偷渡客。

報導指出，過去是越南人偷渡到境外工作，現在中國人偷渡越南，或多或少顯示中國經濟急速惡化中。廣西商人陳先生認為，現在越南的經濟發展就像當年的深圳，比中國開放的地方可能都要強很多，所以從經濟上，商業上來說，勞工向越南轉移的態勢基本上已經確定了。

北京民眾孫雨辰也認為，偷渡到越南去，說明至少在中國的機會不多，代表中國的經濟在走嚴重下坡，現在只能說中國的經濟愈來愈不好了。

另有視頻顯示，中國在中越邊境線修建數百公里長的圍牆，牆高2米，據說是為了防止中國人越境出走。

中國 偷渡客 越南

上一則

發表情貼圖秒惹怒相親對象 小伙問：到底誰奇葩?

下一則

一家4口溺水 江蘇73歲老人奮勇跳河救人

延伸閱讀

廣西名產螺螄粉聞臭師 日聞300噸酸筍 年薪50萬人民幣

廣西名產螺螄粉聞臭師 日聞300噸酸筍 年薪50萬人民幣
美匯率報告 擬延至大選後公布

美匯率報告 擬延至大選後公布
越南暴雨釀土石流淹沒軍營！含2將軍共22官兵罹難

越南暴雨釀土石流淹沒軍營！含2將軍共22官兵罹難
菅義偉出訪越南、印尼 強化防務經貿 將談中國在南海威脅

菅義偉出訪越南、印尼 強化防務經貿 將談中國在南海威脅

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
大陸外交部發言人趙立堅。（環球網）

反擊美售台3武器 中國宣布制裁洛克希德馬丁、波音防務

2020-10-26 13:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸
法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首