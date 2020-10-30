中國出逃潮？廣西失業民工為謀生 偷渡越南被逮

越南諒山省公安部門抓到的中國偷渡者。（取材自微信）

中國 傳出大量外資企業撤出，失業工人為了謀生，不惜冒險偷渡到越南 。媒體報導指出，越南公安邊防局近日在中越邊境地區先後抓獲100多名來自中國廣西的偷渡者。

自由亞洲電台報導，越南北方諒山省公安邊防局在境內抓獲76名中國廣西籍偷渡客 ，河靖省邊防局也拘留25名中國廣西籍偷渡者。經初步審訊，被捕者原本在廣東打工，但自去年初以來，因大批外貿企業撤離，導致工人失業，當他們得知撤資企業已搬到越南，打算前往峴港打工。

據報導，越南平陽省逸安縣安平社台商負責人郭海光指出，去年以來，有不少中國人偷渡到越南找工作，最近這幾年大多從北方越境偷渡過來，還有從小路偷渡。像是從廣西，還有從雲南過來的。

郭海光表示，外資企業一般不會聘請非法入境者，但中國在當地開設的小工廠為了節省成本，可能會冒險招募中國偷渡客。

報導指出，過去是越南人偷渡到境外工作，現在中國人偷渡越南，或多或少顯示中國經濟急速惡化中。廣西商人陳先生認為，現在越南的經濟發展就像當年的深圳，比中國開放的地方可能都要強很多，所以從經濟上，商業上來說，勞工向越南轉移的態勢基本上已經確定了。

北京民眾孫雨辰也認為，偷渡到越南去，說明至少在中國的機會不多，代表中國的經濟在走嚴重下坡，現在只能說中國的經濟愈來愈不好了。

另有視頻顯示，中國在中越邊境線修建數百公里長的圍牆，牆高2米，據說是為了防止中國人越境出走。