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自稱著魔般貪圖女色… 山東官員包養多情婦 貪2000萬落馬

中國新聞組／北京24日電

山東省青島市即墨區前北安街道辦工會副主席、財政所負責人王風昭因涉嫌貪污，日前被即墨區法院以貪污罪判處有期徒刑12年6個月，並處罰金200萬元人民幣(約30萬美元)；以挪用公款罪，判處有期徒刑五年；決定執行有期徒刑14年6個月，並處罰金200萬元。責令退賠貪污違法所得2069萬餘元，退賠挪用公款違法所得750元。依法變賣隨案移送的三處房屋、五輛汽車及一枚鑽戒，並予以退賠，不足部分由被告人王風昭繼續退賠。

檢察日報正義網報導， 2012年8月至2017年10月，被告人王風昭在擔任青島市即墨區北安街道辦財政所負責人期間，利用職務便利，採用虛開發票、偽造領導簽字、通過他人帳戶走帳及提取現金等方式貪污2069萬餘元；利用職務便利，挪用公款249萬餘元違規從事營利性活動。

「我非常悔恨，辜負了組織培養、領導信任，更對不起家人。我認罪認罰，希望有生之年回歸社會，做些力所能及的事情。」王風昭在法庭最後陳述時追悔莫及。

據報導，他表示，自己出身農民家庭，從一名財政所會計到負責人，用了23年。一步步走來，掌握財政大權的滋味讓他逐漸忘乎所以。

報導指出，2009年，他擔任北安街道辦事處財政所負責人，隨後認識了徐某並發展成情人。每月給她生活費，還買了轎車。他表示，自己像著魔一樣貪圖女色，同時包養多名情婦，為女人瘋狂花錢了1200多萬元。

據報導，2012年8月，他以虛開發票、偽造領導簽字入帳方式，第一次貪污了26萬餘元。直到2017年不再擔任財政所負責人，累計貪污了2000餘萬元。這些錢都被他包養情人、炒股、做貴金屬期貨、購買理財產品等揮霍了。他表示，究其原因，還是利欲熏心、貪圖女色。

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