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老乾媽「風味雞油辣椒」有雞骨碎片 在澳洲被召回

中國新聞組／北京24日電
澳新食品標準局發布的老乾媽風味雞油辣椒召回通知。（取材自澳新食品標準局）
澳新食品標準局發布的老乾媽風味雞油辣椒召回通知。（取材自澳新食品標準局）

澳新食品標準局（FSANZ）官網日前發布食品召回通知顯示，老乾媽辣醬中的「風味雞油辣椒」存在「異物」——骨頭碎片。澳洲進口分銷商歐克斯科公司（Auxico Pty Ltd），正在召回老乾媽「風味雞油辣椒」。對此，貴陽南明老乾媽風味食品有限責任公司向觀察者網表示，具體情況尚不清楚，公司正在核實相關消息，此後如有必要會向公眾作出正式回應。

觀察者網報導，歐克斯科公司則是一家酒店餐飲領域的進口分銷商，亞洲特色食品正是其主營業務之一。

澳新食品標準局16日表示，食用含有骨頭碎片的食物可能會引發疾病或身體損傷，存在安全風險。「消費者不得使用這款商品，並應將產品退還到購買地，以獲得全額退款。」

事實上，中國銷售的「老乾媽風味雞油辣椒」中確實存在雞骨。老乾媽淘寶旗艦店產品檔案中顯示，這塊產品配料包括「雞肉（帶骨）」。報導說，也就說，老婆餅裡肯定沒有老婆，但是「風味雞油辣椒」裡確實有雞。

而且，中國消費者對這款產品裡有雞骨的情況非常熟悉，並未覺得有太多異常。

報導指出，中外飲食文化固然存在一定差異，對雞骨的問題見仁見智，但也有網友指出，碎骨可能會劃傷小朋友的食道，值得注意。

據報導，針對食品被召回一事，貴陽南明老乾媽風味食品有限責任公司接聽電話人員表示，公司對此事的具體情況尚不清楚，正在核實相關消息，如有必要會發布相應說明。

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