長沙78棟千萬別墅20年沒人認領 淪鬼屋

同升湖山莊78戶豪宅無人領。（取材自紅星新聞）

在都市中擁有自己的房子，對普通民眾來說並不容易，但是在湖南長沙卻有78棟別墅無人認領，閒置至今已20年，內部雜草叢生，有住戶直言，感覺像「鬼屋」。

紅星新聞報導，該社區名為「同升湖山莊」，78棟別墅處於無人認領狀態，還有60套洋房亦存在同樣情況，有25套是完全沒有屋主資訊的，剩下的就算留有資料，也只有姓名或電話，然而該社區別墅每棟竟要價1000萬人民幣 （約151.5萬美元 ），長期閒置的原因實在令人匪夷所思。

報導說，黃女士屬於較早的一批住戶，自從她入住後就發現周圍有些別墅一直沒有進行裝修，也沒人入住。到如今，這些沒人打理的房子，庭院裡雜草叢生，房屋部分設施也有損壞。「晚上經過這些別墅，有點陰森恐怖。」知名相聲演員大兵也是該小區業主，他呼籲全面排查，「為什麼這麼多房子無人認領，這是有問題的。」

知名相聲演員大兵也是該小區業主，他呼籲全面排查。（取材自每日經濟新聞）

附近的房產中介人員表示，他經常帶人到同升湖山莊看房，他發現這個小區很多都是閒置的別墅，入住率很低，而且他代理的很多房子從房主購買後沒有進行裝修，如今還是以毛坯房售賣。「因為各方面原因，這個小區的房子的價格總是低於市場價格。」段先生說，他代理很長時間也沒賣出一套。

來源：youtube

今年剛接手的物業公司表示，完全沒有這些屋主資訊，就算有屋主資訊，也只有姓名或電話，但多是錯號、空號，即便能打通，對方也紛紛表明不是自己的房產；公司已將相關報告逐級報送當地政府，希望盡快弄清楚相關產業的信息。