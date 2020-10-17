嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

江蘇泰州城區出現一種「新興行業」：「成人體驗館」！從它的廣告語「不限次數，任意發揮」可一探究竟，如果再配上圖中的性感仿真矽膠娃娃就更容易理解了。說穿了，就是利用圖中的「性感娃娃」，提供有償性服務。

大泰州報導，「十一」期間，泰州城區路邊停靠的汽車 和路面上，布滿「成人體驗館」的廣告小卡片。圖片上的充氣娃娃膚白貌美身材纖細，個個都有讓人稱羨的大長腿，穿著暴露的情趣服裝，十分撩人。消息傳開，一石驚起千層浪，大家議論紛紛。有人質疑這是變相賣淫，有人指「成人體驗館」遊走法律灰色地帶的，實際上更有安全、衛生隱患；但也有人認為在合法、衛生的前提下不應該打壓。

主題酒店內也藏有成人體驗館，還以「足療店」為名包裝 。 （視頻截圖）

上海政法學院犯罪學教研室副主任魏化鵬指出，這類「成人體驗館」是以體驗為名，從行為結果而言卻是變相的「賣淫」。根據治安管理處罰法，賣淫的主體與客體指自然人，「矽膠娃娃」儘管不在此列，但這類體驗館從行為上提供有償性體驗，經營者恐要被追究刑事責任。

中國 性學會副會長兼中國性學會性教育 專委會主任委員彭曉輝則表示，從社會穩定角度來說，「成人體驗館」的存在，可以避免許多不確定因素，比如因性產生的人際關係衝突、意外懷孕、傳染性疾病甚至刑事案件。

四川大學華西醫院金堂醫院泌尿外科一名醫師建議，使用者在每次體驗時要戴安全套，並檢查店舖內的標記消毒日期等。