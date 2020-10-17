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嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

中國新聞組／北京17日電
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

江蘇泰州城區出現一種「新興行業」：「成人體驗館」！從它的廣告語「不限次數，任意發揮」可一探究竟，如果再配上圖中的性感仿真矽膠娃娃就更容易理解了。說穿了，就是利用圖中的「性感娃娃」，提供有償性服務。

大泰州報導，「十一」期間，泰州城區路邊停靠的汽車和路面上，布滿「成人體驗館」的廣告小卡片。圖片上的充氣娃娃膚白貌美身材纖細，個個都有讓人稱羨的大長腿，穿著暴露的情趣服裝，十分撩人。消息傳開，一石驚起千層浪，大家議論紛紛。有人質疑這是變相賣淫，有人指「成人體驗館」遊走法律灰色地帶的，實際上更有安全、衛生隱患；但也有人認為在合法、衛生的前提下不應該打壓。

主題酒店內也藏有成人體驗館，還以「足療店」為名包裝 。 （視頻截圖）
主題酒店內也藏有成人體驗館，還以「足療店」為名包裝 。 （視頻截圖）

上海政法學院犯罪學教研室副主任魏化鵬指出，這類「成人體驗館」是以體驗為名，從行為結果而言卻是變相的「賣淫」。根據治安管理處罰法，賣淫的主體與客體指自然人，「矽膠娃娃」儘管不在此列，但這類體驗館從行為上提供有償性體驗，經營者恐要被追究刑事責任。

中國性學會副會長兼中國性學會性教育專委會主任委員彭曉輝則表示，從社會穩定角度來說，「成人體驗館」的存在，可以避免許多不確定因素，比如因性產生的人際關係衝突、意外懷孕、傳染性疾病甚至刑事案件。

四川大學華西醫院金堂醫院泌尿外科一名醫師建議，使用者在每次體驗時要戴安全套，並檢查店舖內的標記消毒日期等。

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