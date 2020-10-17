台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

兩岸目前關係不佳，台灣 不少「名嘴」在評論大陸時常有大陸經濟好景不再等論調，近日有一「名嘴」吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」，還說「人民已經在面臨飢餓的邊緣了」，被網友調侃「他再聲情並茂一點，我就信了」。

環球網報導，吳國棟是在台灣某個政論節目宣稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」，他說，深圳最繁華的龍華區，以前在中午休息時間整條街是密密麻麻的人，現在則「空空的」，他還說，這種情況已經延伸到廣州，廣州也是「門可羅雀……觀光 街什麼街，採購街什麼大商場全部沒人」。

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不僅如此，他還大呼「人民已經在面臨飢餓的邊緣了」。

報導說，吳的言論傳到大陸，不少網友在微博 上留言表示，「笑死個人」「他是半夜出街的嗎？」「一本正經的自娛自樂」「滿嘴胡話，也能稱為名嘴？」 「這種愚昧宣傳，可憐井底之蛙。」

還有網友在視頻分享網站留言稱，「連深圳人也不知道，龍華區是深圳最繁華的地方，大概只有吳先生這股『優秀』，才能說出這種話。」「很難相信居然有很多人會盲目相信這些搞笑言論」。

此前，也有台灣「名嘴」黃世聰在節目中聲稱「大陸人吃不起榨菜」，引發網友嘲笑，烏江涪陵榨菜還寄送一箱榨菜給黃世聰，告訴他，「我們吃得起榨菜」；2011年，一位名叫高志斌的台灣教授在某節目中說「大陸人吃不起茶葉蛋」，引起熱議，「茶葉蛋」一詞連續多日占據微博熱搜詞排行榜前列，大陸網友紛紛曬出自己喫茶葉蛋的「炫富」照片。