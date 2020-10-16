高校權鬥成常態！成都大學校長「已逼走3書記」

10月4日，毛洪濤失聯前最後一次露面。（取材自成都大學官網）

成都大學黨委書記毛洪濤在朋友圈發出疑似厭世的訊息後失蹤，傳出遺體已被找到。有知情人透露，成都大學人際關係複雜，多年來內鬥嚴重，高層權鬥激烈已不是祕密，但惡化到以命相搏程度讓人心寒；成都大學此例不是個案，書記、校長雙軌制導致黨政權鬥，早已成為中國 高校治校常態。

中共 體制以黨領政，黨委書記是大學的「一把手」，位居校長之上，卻傳出成都大學黨委書記指控校長行事專橫甚至無助到要結束生命一事。自由亞洲電台報導。毛洪濤在朋友圈的文中稱，成都大學校長王清遠近年先後逼走了三位黨委書記，而他是被壓逼和鬥爭最為激烈的一位，他履職黨委書記僅一年半。

報導引述知情人士表示，成都大學高層權鬥激烈已不是祕密，該校人際關係複雜、內鬥嚴重早已持續多年。一位知情的石先生說說，成都大學歸成都市管轄，近年因為在籌備明年的世界大學生運動會，獲高達數十億的資金投入，使得事態更為複雜；他認為，激烈的權鬥背後涉及市委級政府高層，否則事態不會惡化到如此地步。

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石先生並指出，目前教育 系統行政化，衙門化早已是常態，大學裡出現你死我活的激烈權鬥並不意外。

報導說，為了從意識形態方面徹底管控高校、中國官方一直以行政級別綁定高校負責人，並以黨的行政官僚深度介入高校管控。但這種雙軌制不但導致管理僵化，更導致黨政權鬥成為常態。

有網民稱，從制度上來說，學校黨委書記的權力應該大於校長，近年卻不時傳出部分高校的校長權力比黨委書記還大，使得原本應是「一把手」的黨委書記，「降」為和校長平權的「雙頭馬車」，甚至被剝奪權力而被校長「霸凌」，這種情形在有久任校長的高校特別常見。

對此，有網民表示，以黨領政為的是辦好教育，結果卻變成是部分高官忙著鬥爭卻疏於辦學；另有網民指出，多年前曾發生高校黨委書記和校長互拍桌，致學校黨委常委會一年都開不成的事件 ，當時曾有一位校長曾說「不管什麼『制』，書記校長不團結就『沒治』」，沒想到這句話到了今年仍適用，顯見這套制度的問題仍未解決，「以黨領政的制度是否應檢討？」。

對於內部權鬥傳聞，自由亞洲電台引述成都大學宣傳部一位人士回應稱，她不了解高層的事情。