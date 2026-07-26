香港狗准入食肆實施才2周 31店退出 主因客人不太接受

香港容許狗進入獲批餐廳措施實行逾兩周，累計有31間食肆退出。（中通社）

香港 容許狗隻進入獲准食肆的新規實行逾兩周，環境及生態局局長謝展寰25日表示，累計有31間食肆退出，主要因為客人不太接受，他呼籲食肆申請時考慮自身定位和客源，勿盲目跟風。媒體過去兩個周末走訪多區獲准食肆，發現攜狗食客數量整體不算多，大部分狗主遵守規則。不過亦發現有狗主涉嫌違規，讓狗隻上桌、不牽引狗繩。

綜合大公報、明報報導，謝展寰25日表示，食物環境衞生署特設的90人專隊已巡視食肆1.4萬次，並發出70個口頭警告，接獲65宗投訴。他稱新措施實行必有磨合期，發出的口頭警告中，半數關於食肆未於明顯位置張貼標示，其餘是狗主未有妥善管理狗隻，如未牽繩或未將狗隻扣在固定位置。他指食環署每年平均接獲1.8萬宗投訴，65宗投訴比例不算高。食肆整體合規情況理想，相信會慢慢改善。

就31間食肆退出，謝展寰稱涵蓋中式酒樓、西餐廳、快餐店及酒吧，茶餐廳僅占4間，退出原因主要是客人不太接受，並稱仍有80多間茶餐廳參與計畫。他稱食肆是否適合參與計畫，關鍵在於其市場定位與客源，「如果餐廳位於較多狗主遛狗的地方，成功機會自然大；但如果在街市旁邊，食客來去匆匆且講求翻檯率，失敗機會就很高。」至於何時放寬名額或展開第二階段，需動態評估觀察社會的適應度。

媒體在獲准餐廳見到，大部分狗主遵守規定，全程牽好牽引繩，但亦有狗主處理不當。25日在觀塘一家韓料店，記者見到有狗主容許狗隻雙腳上桌，店員初時未發現，過了一會才上前勸喻，該狗主便把狗隻抱下桌。該狗隻頸上有牽引帶，但兩位主人有至少15分鐘沒用手牽引，讓狗隻一度跑到其他空座上。狗主其後主動抱回狗隻及牽好狗繩，但一會後又放開狗繩，狗隻跑到其他座位，店員見狀提醒狗主。

該店店員表示，取得容許狗隻入內的牌照後，生意無明顯變化，節假日每日大概有三、四隻狗，平日只有一兩隻，大部分狗主十分自律。

港府發言人25日稱，雖有部分餐廳退出，但更多候補申請人希望取得釋出的名額；獲准餐廳數目亦按序上升，反映絕大部分獲准餐廳均選擇繼續參與。

香港容許狗進入獲批餐廳措施實行逾兩周，累計有31間食肆退出。（中通社）