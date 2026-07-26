我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1歲被出養瑞典 她23年後回安徽認親

華人斥資2萬美元搭迪士尼郵輪：超值得、還想再去

香港狗准入食肆實施才2周 31店退出 主因客人不太接受

香港新聞組／香港26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港容許狗進入獲批餐廳措施實行逾兩周，累計有31間食肆退出。（中通社）
香港容許狗進入獲批餐廳措施實行逾兩周，累計有31間食肆退出。（中通社）

香港容許狗隻進入獲准食肆的新規實行逾兩周，環境及生態局局長謝展寰25日表示，累計有31間食肆退出，主要因為客人不太接受，他呼籲食肆申請時考慮自身定位和客源，勿盲目跟風。媒體過去兩個周末走訪多區獲准食肆，發現攜狗食客數量整體不算多，大部分狗主遵守規則。不過亦發現有狗主涉嫌違規，讓狗隻上桌、不牽引狗繩。

綜合大公報、明報報導，謝展寰25日表示，食物環境衞生署特設的90人專隊已巡視食肆1.4萬次，並發出70個口頭警告，接獲65宗投訴。他稱新措施實行必有磨合期，發出的口頭警告中，半數關於食肆未於明顯位置張貼標示，其餘是狗主未有妥善管理狗隻，如未牽繩或未將狗隻扣在固定位置。他指食環署每年平均接獲1.8萬宗投訴，65宗投訴比例不算高。食肆整體合規情況理想，相信會慢慢改善。

就31間食肆退出，謝展寰稱涵蓋中式酒樓、西餐廳、快餐店及酒吧，茶餐廳僅占4間，退出原因主要是客人不太接受，並稱仍有80多間茶餐廳參與計畫。他稱食肆是否適合參與計畫，關鍵在於其市場定位與客源，「如果餐廳位於較多狗主遛狗的地方，成功機會自然大；但如果在街市旁邊，食客來去匆匆且講求翻檯率，失敗機會就很高。」至於何時放寬名額或展開第二階段，需動態評估觀察社會的適應度。

媒體在獲准餐廳見到，大部分狗主遵守規定，全程牽好牽引繩，但亦有狗主處理不當。25日在觀塘一家韓料店，記者見到有狗主容許狗隻雙腳上桌，店員初時未發現，過了一會才上前勸喻，該狗主便把狗隻抱下桌。該狗隻頸上有牽引帶，但兩位主人有至少15分鐘沒用手牽引，讓狗隻一度跑到其他空座上。狗主其後主動抱回狗隻及牽好狗繩，但一會後又放開狗繩，狗隻跑到其他座位，店員見狀提醒狗主。

該店店員表示，取得容許狗隻入內的牌照後，生意無明顯變化，節假日每日大概有三、四隻狗，平日只有一兩隻，大部分狗主十分自律。

港府發言人25日稱，雖有部分餐廳退出，但更多候補申請人希望取得釋出的名額；獲准餐廳數目亦按序上升，反映絕大部分獲准餐廳均選擇繼續參與。

香港容許狗進入獲批餐廳措施實行逾兩周，累計有31間食肆退出。（中通社）
香港容許狗進入獲批餐廳措施實行逾兩周，累計有31間食肆退出。（中通社）

精華 FAQ

  • 新規實施逾2周後，累計已有31間食肆退出。港府表示，整體獲准食肆數目仍按序上升，反映大多數參與者仍選擇繼續經營。

  • 謝展寰指出，退出主因是客人不太接受，故餐廳申請前應評估自身定位與客源，不宜盲目跟風；是否適合參與，關鍵在於地點與目標顧客。

  • 媒體發現部分狗主讓狗隻上桌、未牽引狗繩，屬管理不當；但當局指已巡視1.4萬次、接獲65宗投訴，整體合規情況理想，屬磨合期內可逐步改善。

香港

上一則

議員赴北京研修結束 夏寶龍勉增強香港發展動能

下一則

系列政策奏效 高薪人才逆襲「回港」 新加坡急研對策

延伸閱讀

被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋

被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋
香港獨立書店被捕5人獲准保釋候查 港府拒設禁書名單

香港獨立書店被捕5人獲准保釋候查 港府拒設禁書名單
港片賣座亮眼 上半年票房2.86億港元 超越去年總額

港片賣座亮眼 上半年票房2.86億港元 超越去年總額
素顏生圖刷屏後…劉亦菲跟美食自拍被捕獲 反應好萌

素顏生圖刷屏後…劉亦菲跟美食自拍被捕獲 反應好萌

熱門新聞

劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23
謝賢前女友Coco如今靠直播帶貨維持生計。(直播截圖)

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

2026-07-24 06:30
人民幣對美元中間價今年上半年升值3%。(路透)

人民幣半年升值3%背後的三大邏輯

2026-07-22 11:31
警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

2026-07-18 09:13
受害女子一頭長髮被剪得亂七八糟。（視頻截圖）

一對男女闖進家門 美女被暴打、長髮被剪 衣衫不整走光

2026-07-20 08:30

超人氣

更多 >
在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質
紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡
川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因
庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對
華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」

華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」