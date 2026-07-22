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代言大灣區航空 香港經典漫畫老夫子、大番薯衝上雲霄

香港新聞組／香港22日電
大灣區航空聯乘港漫推廣品牌，委任老夫子、大番薯為宣傳大使。 （取材自大灣區航空）
大灣區航空聯乘港漫推廣品牌，委任老夫子、大番薯為宣傳大使。 （取材自大灣區航空）

香港經典漫畫角色老夫子與大番薯，正式「衝上雲霄」。大灣區航空21日於香港國際機場二號客運大樓舉行「大灣區航空×老夫子聯乘啟動儀式」，宣布與本地經典漫畫「老夫子」展開聯乘合作，委任老夫子及大番薯為宣傳大使。老夫子第二代作者王澤到場出席活動。

大公報報導，大灣區航空主席黃楚標表示，香港國際機場二號客運大樓啟用近兩個月，大灣區航空亦於6月初進駐新客運大樓。今年7月適逢公司啟航4周年，因此選擇於機場新地標宣布與老夫子展開聯乘合作。

王澤表示，老夫子過去曾與不同品牌合作，但與航空公司聯乘屬首次。他指出，大灣區航空與老夫子同為植根香港的品牌，期待雙方未來有更多合作。

大灣區航空副主席兼行政總裁侯偉表示，公司成立四年來持續拓展航線網絡，目前定期及季節性航點已超過20個，累積載客量突破300萬人次。公司去年新增兩架波音737-9客機，並推出「超經艙」客位。侯偉表示，公司將透過與老夫子聯乘及其他市場推廣活動，進一步提升品牌形象及知名度。

大灣區航空董事會成員曾志偉亦有出席啟動儀式。他表示，大灣區航空是一家香港航空公司，未來乘客出行時將可見到老夫子相關元素。他更幽默表示，「掌門人是我以前的身分，在此之前，我其實就是大番薯，因此十分高興與老夫子同場出現。」

精華 FAQ

  • 大灣區航空這次與本地經典漫畫「老夫子」合作，正式推出聯乘計劃，並委任老夫子及大番薯為宣傳大使，藉此加強品牌曝光與香港元素。

  • 啟動儀式在香港國際機場二號客運大樓舉行。大灣區航空表示，新客運大樓啟用近2個月，公司亦於6月初進駐，選在這個新地標公布合作具象徵意義。

  • 侯偉指出，公司成立4年來定期及季節性航點已超過20個，累積載客量突破300萬人次，去年更增添2架波音737-9及推出「超經艙」，未來會靠聯乘活動提升知名度。

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