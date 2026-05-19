75%港青習慣飲中國茶 最愛普洱

一項研究發現，家庭對香港青年飲茶習慣影響深遠。示意圖。圖為2023年8月17日，由香港貿易發展局主辦的美食博覽、香港國際茶展等展覽在香港會議展覽中心舉行。 (中新社)

中國傳統製茶技藝近年獲列入聯合國 非物質文化遺產名錄，茶文化再受關注。調查顯示，超過75%香港 青年有定期飲用中國茶的習慣，但近半數人將加入糖、花香或牛奶 的「調味茶」視為日常茶類。學者認為，香港青年對茶藝學習仍抱有興趣，教育界及文化團體應把握契機，加強推廣中國茶文化。

嶺南大學亞太老年學研究中心於2025年3月至7月期間，訪問488名12至39歲香港青年，了解他們對中國茶的認知與消費習慣。結果顯示，76.2%受訪者有定期飲用中國茶，其中最多人每月飲茶1至4次，比率達33.8%；另有25.4%每月飲用11次或以上。相關比率高於咖啡、汽水及特飲等其他常見飲品，反映中國茶在青年群體中，較容易形成長期飲用習慣。

在茶類偏好方面，普洱茶最受歡迎，支持率達65%；其次為鐵觀音及香片。不過，調查亦反映傳統茶飲與新式茶飲的界線正逐漸模糊。49%有飲茶習慣的受訪港青表示，平日慣常飲用加入糖分、花香或牛奶的「調味茶」。

調查同時指出，青年對茶文化的知識仍有不足。34.1%受訪者表示，對茶的健康功效「完全不認識」或僅「有聽說過」；另有44.2%對中國茶藝沖泡技巧缺乏了解。然而，值得留意的是，68.1%受訪青年表示有興趣學習茶藝，反映年輕人並非抗拒傳統文化，而是缺乏接觸與學習機會。

研究亦發現，家庭對青年飲茶習慣影響深遠。近40%受訪者表示，父母對自己選擇茶類有較大影響，相比之下，朋友及社交媒體的影響力僅約10%。至於吸引青年飲茶的原因，依次為茶香、口感、家庭習慣、健康功效及文化認同。

嶺南大學亞太老年學研究中心總監陳澤群認為，學校及文化機構可設計跨代共融活動，鼓勵父母與子女共同接觸茶藝文化，提升青年對中國茶的認識。他亦建議可從年輕人熟悉的「調味茶」入手，協助公眾分辨純茶與含糖飲品，長遠培養更健康的飲食習慣。