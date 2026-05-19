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香港中大設具身智能實驗室 攜手宇樹等24企業育AI人才滲透生活

香港新聞組／香港19日電
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香港中文大學18日宣布成立香港首個全端具身智能實驗室。該實驗室與24家業界夥伴合...
香港中文大學18日宣布成立香港首個全端具身智能實驗室。該實驗室與24家業界夥伴合作，加快具身智能技術、機器人等領域科研成果轉化及產業應用。圖為中大學生展示各種機器人。（中新社）

香港中文大學InnoHK香港物流機械人研究中心18日宣布成立「香港具身智能實驗室」，為全港第一個覆蓋控制算法、操作算法、關節模組、機械人硬件等全端具身智能核心技術研發的實驗室，其團隊此前已自主研發香港首個人工智能（AI）機械人平台，並成功於視覺語言模型系統和四足機械人成果作進一步突破和優化，希望能成為工業與服務場景的操作平台，為人類生活執行各式任務。

文匯報報導，實驗室18日亦落實與杭州宇樹科技、智元創新（上海）科技、聯想創投集團、西井控股（香港）等24家業界夥伴、投資機構及創科企業開展合作，以加速具身智能科研成果的轉化與產業落地，推動前沿技術走進日常應用，普惠市民，提升生活品質，並助力香港建設國際創新科技中心。

港中大InnoHK香港物流機械人研究中心進一步整合其研究資源，成立包含全端具身智能核心技術的實驗室，為AI賦予「身體」讓其與物理環境深度融合，不只是處理資訊的演算法，而是能結合各種硬件做到「看得見、聽得到、想得通、做得到」，能在真實場景中執行複雜任務。

18日成立儀式亦展出實驗室團隊多項創新成果，包括香港首個可處理家庭及服務場景複雜任務的智能移動雙臂機械人平台、具毫米級操作精準度的輕量化力控機械臂，以及可自主穿越崎嶇地形的全地形四足機械人，展示技術在物流、智能製造及服務業的應用潛力。

InnoHK香港物流機械人研究中心總監劉雲輝指出，新成立的香港具身智能實驗室，較傳統大學實驗室更強調與業界合作，著重面向具身智能的實際需求和社會應用。目前實驗室已組建數十人團隊，下一步將迎來合作夥伴的研發人員進駐，把既有科研成果加速推向工程化、產品化及規模化應用，推動物流、智慧醫療、養老照護等領域的示範落地，打通「上游做技術、下游促落地」的全鏈條對接。

香港具身智能實驗室聯合總監李鐘毓表示，團隊目標是讓機械人可基本執行生活服務與工業場景的各類工作：從家庭服務、遞送咖啡、搬運物品、清潔房間、整理會議室、整理床鋪到摺疊衣服等，讓人類從重複性勞動中解放，以從事更具創造性的工作。「我們希望，未來的機械人能像今天的手機一樣重要和普及。」

香港中文大學18日宣布成立香港首個全端具身智能實驗室。該實驗室與24家業界夥伴合...
香港中文大學18日宣布成立香港首個全端具身智能實驗室。該實驗室與24家業界夥伴合作，加快具身智能技術、機器人等領域科研成果轉化及產業應用。圖為香港中文大學副校長金國慶（左二）、香港特區政府創新科技署助理署長陳楚穎（右二）等為實驗室揭牌。（中新社）

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