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香港悦品酒店開業8年5.11熄燈 擬改學宿提供逾900床位

香港新聞組／香港29日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

2018年10月開幕的香港悦品酒店・荃灣，提供583間客房，設6種不同房型，並提供會議室、美容院等多種設施。酒店28日在社交平台宣布，將於下月11日結束營業，感謝顧客一直以來的支持。

香港01報導，酒店前身為工廈紅A中心，舖王鄧成波家族於2012年初以5.28億元（港元，下同，約6738萬美元）購入全幢大廈，並用6年時間改建及翻新成酒店。3月，華潤集團旗下華潤隆地以9.53億元（約1.21億美元）購入該酒店，據悉打算將物業改造為學生宿舍，預期提供超過900個宿位。

報導指出，葵涌青山公路443至451號悅品酒店・荃灣樓高30層，於2018年完成物業翻新開業，總建築面積約為292,961平方呎。酒店提供583間客房，設有6種不同的房型，高層房間具景觀開揚城市景。低層地下及高層地下提供餐飲服務，配有會議室、美容院和健身室等設施。悅品酒店・荃灣在社交平台Facebook表示，酒店將於2026年5月11日結束營運。

報導說，悅品酒店・荃灣在社交平台Facebook表示，酒店將於2026年5月11日結束營運，在此之前，將繼續接受客房預訂。酒店衷心感謝顧客一直以來的支持，並指悦品度假酒店・屯門及悦品海景酒店・觀塘將一如既往提供款待。

翻查資料，悦品酒店・荃灣的前身為工廈紅A中心，舖王鄧成波家族於2012年初，以5.28億元向恆隆地產購入全幢大廈，並用6年時間將大廈進行改建及翻新成酒店。

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