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香港重傷舞者阿Mo父親 照顧癱兒苦撐近4年病逝

香港新聞組／香港27日電
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香港舞者阿MO（李啟言）2022年7月在男團MIRROR紅館演唱會上，遭墜落的巨型螢幕砸成重傷，頸椎爆裂，令他癱瘓，父母辛苦照顧他近4年，25日傳出父親李盛林離世的消息。

李盛林過去曾擔任過牧職神學院院長，牧職神學院25日下午在社群發文曝光這不幸的消息，在兒子阿MO住院治療這段時間，李盛林都會透過友人發布代禱信，揭露兒子最新的狀況，接受各種新療程，不放棄為兒子加油打氣，而阿MO從只能躺在病床上，到現在能坐在輪椅上操作電動輪椅，有著顯著的進步。

不過今年3月李盛林在代禱信中透露，自己可能有慢性心血管疾病，所以要去進行檢查，而且要持續追蹤觀察2個月，還要做心臟電腦斷層掃瞄。再尚未確認病況前，他也憂心提到「不確定自己的身體能否支撐、不確定自己還能陪兒子走多長的路、不確定未來的日子會如何展開」。

而在照顧兒子阿MO這近4年的時間，期間李盛林也曾病倒過，貼出自己躺在病床休息，手上插著點滴的照片，所以他寫道「原來，一直撐著這個家的人，也需要被撐住。」而牧職神學院也提到李盛林「他過去兩年多的堅持，體現了牧者在苦難中的榜樣」。

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