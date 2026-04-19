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香港國際七欖人山人海 美食檔人流多去年2成

香港新聞組／香港19日電
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香港國際七人欖球賽18日踏入第二天賽程，不少球迷一早盛裝打扮前往啟德體育園，至下...
香港國際七人欖球賽18日踏入第二天賽程，不少球迷一早盛裝打扮前往啟德體育園，至下午2時45分，主場館南看台及二樓觀賽區人數已達上限。圖為盛裝出席的觀眾擠滿了南看台。（中通社）

一連3天的香港國際七人欖球賽在啟德主場館舉行，18日第二天適逢周末天氣晴朗，場內人山人海。有美食攤檔負責人表示，因去年氣氛及生意不俗，所以決定今年再「添食」，又稱今次場地管制較鬆，市集人流較去年同期上升約兩成。

明報報導，入場高峰於中午出現，啟德體育館下午2時45分宣布，主場館「南看台」及二樓觀賽區人數同達上限，指示觀眾要到5樓入座觀賞賽事。

據報導，18日南看台座無虛席，球迷熱情高漲，而七欖球迷一如既往，盛裝打扮、身穿「奇裝異服」進場支持心儀球隊兼「開派對」。有外國球迷身穿巨型紅色魷魚服飾，占據南看台頭排位置，成功搶鋒頭；有球迷戴上美國總統川普的面具，與戴上阿拉伯白色頭巾的友人並排飲酒，氣氛愉快。有女球迷則鍾情超級英雄裝扮，扮演成「神力女超人」和「蜘蛛人」到場觀看賽事；另有球迷將巨型撲克牌穿上身，扮演花牌中的王帝王后走進啟德。

另據香港01報導，穿小黃鴨服飾的德國球迷盛讚，香港辦七欖賽事，無論氣氛及場地，都較新加坡優勝，他形容「Hong Kong rugby 7 is like a party（香港七欖就是派對！）」

去年曾有不少球迷指場內「搵食」艱難，大排長龍又或多數食品火速售罄，媒體實測主場館買食物，只需等候5分鐘，且食品貨存量充足。至於場外亦有不少美食選擇，由鄰近酒店舉辦的美酒佳餚市集受惠七欖賽事，氣氛相當熱鬧。

民建聯立法會議員鄭泳舜建議，當局及主辦方可蒐集七欖賽事期間的旅客和消費數據，以評估賽事對過夜旅客的吸引力，探討如何延長旅客留港時間。

鄭續稱，七欖賽事期間，部分鄰近園區的食肆自發推出「憑賽事票尾享折扣」優惠，建議當局考慮進一步推動，鼓勵周邊商戶、餐飲及零售點推出同類優惠，以帶動消費。

香港國際七人欖球賽18日踏入第二天賽程，不少球迷一早盛裝打扮前往啟德體育園，至下...
香港國際七人欖球賽18日踏入第二天賽程，不少球迷一早盛裝打扮前往啟德體育園，至下午2時45分，主場館南看台及二樓觀賽區人數已達上限。圖為盛裝出席的觀眾擠滿了南看台。（中通社）

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