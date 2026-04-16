出身演藝世家終身未婚 反派專業戶港星江圖89歲病逝

資深反派江圖逝世，享壽89歲。（取材自YouTube）

香港 資深藝人江圖15日心臟病 離世消息，享壽89歲，江圖出身演藝世家，是觀眾公認的實力派「甘草王」，雖然經常在鏡頭前飾演反派，但江圖為人開朗友善。

綜合香港媒體報導，江圖一直未婚。過去他曾大方承認年輕時生活不羈，幾乎每晚都流連夜店飲酒作樂，交過的女友年紀都比他大，往往不獲母親祝福加上在娛樂圈見慣了美女，反而不願與圈中人拍拖。在圈外遇到的富家女對象，大多只顧玩樂，缺乏安定下來的打算，一直蹉跎歲月錯過最佳的適婚年齡。

江圖原名蔡志祥，出身自粵劇世家，19歲時江圖曾跟舅父到佛山演出粵劇，其後投考演員，並改藝名江濤，1964年加入新聯影業，經相士指點才改藝名為江圖在圈中發展。

據報導，江圖的健康狀況一度惹來外界擔憂。他患有聽力退化，日常需佩戴助聽器；2021年接受演藝人協會YouTube頻道專訪時，聲音相當沙啞且有氣無力。至今年2月，江圖也有現身演藝人協會的春茗茶敘，當時跟古天樂、副會長錢嘉樂及多位資深藝人敘舊話當年，是江圖最後一次露面。

報導指出，報導說，雖然曾短暫效力無線（TVB），但江圖大部份的演藝生涯都在麗的電視（亞視前身）及亞洲電視（ATV）度過，一直效力至2010年才淡出。他曾參演「民間傳奇」、「書劍恩仇錄」、「陸小鳳」等經典劇集，尤其擅長演繹反派角色，深入民心，是觀眾公認的實力派「甘草王」。

報導稱，江圖效力亞視超過30年，故曾有「亞視傳奇綠葉」之稱，可是他在2010年以聽力問題淡出幕前，直到2019年為同志電影「叔·叔」再登大銀幕，飾演年老同志超仔，跟主角袁富華亦有對手戲，這是江圖最後一部作品。