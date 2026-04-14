香港宏福苑聽證會 消防指揮官：警鐘失效 無應對指引

香港 大埔宏福苑 大火獨立委員會聽證會13日進行第11場，4名先後擔任現場指揮的消防員13日在聽證會作供，披露到場未聞警鐘聲，距離接報起火已至少44分鐘後，才知警鐘出問題。

香港01報導，首批到場消防之一的消防處大埔消防局高級消防隊長許健安作供時承認沒有既定方案，只能根據現場環境部署、行動，至於殉職消防隊目何偉豪，許健安稱緊急應變隊負責拯救何偉豪，但無法進入火場，而許同意對何偉豪被困哪裡毫無頭緒。

獨立委員會主席陸啟康關注曾否下令全面疏散，大埔消防局局長張樂恒作供時稱，曾考慮過協助居民疏散，由於考慮火勢蔓延速度非常快，現場判斷決定將所有人手資源都投入壓制火勢上，讓市民有更大機會逃生，而沒有選擇分散力量協助通知居民，指市民已從消防車警笛聲及其他途徑得悉火警及疏散。

另據明報報導，聽證會早前揭露，因應宏業維修消防水缸需放水，宏福苑的消防泵總電掣在大火前被物管公司置邦的電工關閉，令警鐘停運。

報導稱，消防處在去年11月26日下午2時51分接到首宗宏昌閣報案指外牆棚架起火，5分鐘後大埔消防局高級消防隊長許健安與同袍到場。大火首名指揮官許健安作供稱，消防車設流動終端機接收大廈資訊，包括消防裝置失效紀錄，以供部署，惟他忘記當時終端機有否顯示所涉失效裝置。

報導說，許稱到場後聽不到警鐘聲，但因火勢，未能入宏昌閣重啟警鐘，承認早察覺火蔓延跡象，如今看來愈早疏散各座愈理想。他稱其後派隊員進入宏建閣、宏新閣及宏道閣打破裝置，發現未能啟動警鐘，下午3時35至40分才知警鐘有問題。

報導指，聽證會播放許與同袍到場片段，消防車到場後沒響警號，李澍桓問為何消防處要求如非必要應只亮燈而不應響號。許稱倘數輛消防車同響，有可能影響現場無線電通訊，掩蓋現場人員溝通，並要避免令不受影響的居民恐慌。至於為何未派員用「大聲公」疏散，許稱火勢屬前所未見，人手集中滅火，現場嘈雜亦影響大聲公效果。

報導引述當日指揮救援三級火的大埔消防局局長張樂恒稱，知悉警鐘失靈後已指示同袍盡力控制火勢，增加居民逃生時間，並指示同事移除障礙物讓搜救隊入大廈，疏散各座。