33歲男假扮算命師設局 港女陷低息貸款陷阱失6.4萬美元

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 警方偵破一宗以「算命預言」包裝的低息貸款 騙案，一名33歲男子假扮算命師接近受害人，聲稱其即將陷入財政困難，誘使對方支付高額保證金申請低息貸款，最終騙走50萬元(港幣，下同，約6.4萬美元)。警方在安排交收款項時採取行動，成功拘捕涉案男子，並發現其同時涉及另一宗騙案，案件仍在調查中。

大公報報導，港警表示，29歲女受害人早前透過社交媒體認識自稱算命師的男子，對方免費替她算命後，指其短期內將出現財務危機，稱可介紹財務中介安排150萬元低息貸款。其後，另一名自稱財務中介的男子聯絡受害人，要求先繳交50萬元保證金才可批出貸款。

受害人信以為真，向銀行借款作保證金，並於2月中至3月初期間，在西環分三次將共50萬元現金交給騙徒。騙徒其後再要求支付13.8萬元，受害人與家人商議後懷疑受騙，遂報警求助。

警方部署行動，在雙方再次交收款項時，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪拘捕該名男子；該男報稱為酒保，現正被扣留調查。

警方進一步調查發現，被捕男子亦涉嫌以相同手法騙取另一名受害人約22萬元，正追查是否有更多受害者或同黨。

根據香港法例，相關罪行最高可判監10年。警方提醒，切勿輕信陌生人提供的投資或貸款建議，尤其涉及預繳保證金或現金交收時更應提高警覺，並應核實對方身份，避免因急於解決財務問題而陷入騙局。