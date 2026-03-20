我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安檢排隊錯過航班 機票不退款 某些情況可能給代金券

51歲前港姐乳癌擴散腦 賣名牌包求生還被騙走畢生積蓄

港故宮盡覽歷代馬丹青 國寶元代「三駿圖」僅展出1個月

香港新聞組／香港20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
由香港故宮與北京故宮合辦的大型馬畫展覽「天馬凌雲--故宮博物院藏繪畫珍品」於20日開幕，展出逾60位元代至20世紀名家的近百件繪畫珍品。(中通社)
由香港故宮與北京故宮合辦的大型馬畫展覽「天馬凌雲--故宮博物院藏繪畫珍品」於20日開幕，展出逾60位元代至20世紀名家的近百件繪畫珍品。(中通社)

今年適逢丙午馬年，香港故宮文化博物館與故宮博物院由20日起至明年3月17日，聯合主辦「天馬凌雲—故宮博物院藏繪畫珍品」展覽，精選逾60位元代至20世紀名家近百件繪畫珍品，分四期展示76件故宮博物院藏畫，包括多達15件國家一級文物，也會展出以擅長畫馬而聞名中外的著名中國畫家徐悲鴻，及受康熙、雍正、乾隆禮遇的宮廷畫家郎世寧的畫作，展現了中國馬畫藝術的成就。

由香港故宮與北京故宮合辦的大型馬畫展覽「天馬凌雲--故宮博物院藏繪畫珍品」，精選...
由香港故宮與北京故宮合辦的大型馬畫展覽「天馬凌雲--故宮博物院藏繪畫珍品」，精選逾60位元代至20世紀名家的近百件繪畫珍品，展期由20日起持續至明年3月17日。(中通社)

綜合大公、文匯報報導，是次展覽設「宮廷：行遊與騎獵」、「邊塞：鐵馬與烽塵」、「山澤：文思伴馬蹄」及「中西：駿馬騰古今」四個單元，從多維度展示中國馬畫藝術的豐富多彩。展品涵蓋明代「四大家」仇英、清代傳教士郎世寧、海派畫家任頤、以馬畫馳譽中外的徐悲鴻等名家真跡。

據介紹，首期展出的元代鞍馬畫頗為珍稀，代表作是九峰道人的《三駿圖》，該畫作僅在首期展出一個月，之後就會入庫休眠，以保護文物。此外，展覽亦會展出清代傳教士郎世寧的《弘曆挾矢圖》，當中描繪了乾隆帝獨御白馬「獅子玉」；及清代道光帝之孫愛新覺羅·載瀛的《畫馬圖》，它是首次在故宮博物院以外展出，展現其融合中國筆墨與歐洲素描意趣的純熟技法。

博物館又根據郎世寧創作的《十駿圖》製作多媒體短片《皇帝騎什麼馬？》其中四匹駿馬將分四期在此次展覽中展出。現場設有AI輔助創作互動裝置，觀眾可從「清宮古典」、「現代寫意」、「印象派油畫」三種畫風中選擇心儀風格，於互動介面自由創作，完成後可掃描二維碼下載個人作品留念。

「馬丹青」指中國傳統繪畫中以「馬」為主題的「鞍馬畫」精品或擅長畫馬的畫家。此術語結合了「馬」（文化符號）與「丹青」（繪畫/設色）。這類作品常寓意堅韌、忠誠與高貴，在2026年初備受藝術界關注，如香港故宮館展示的歷代馬丹青及常玉的《北京馬》。

世報陪您半世紀

上一則

「把寵物當家人」中消費降級 但寵物支出逆勢成長

下一則

油價上漲 中學者憂壓垮中下游實體企業 籲政策幫扶

延伸閱讀

慶祝50周年 德國路德維希博物館舉辦盛大草間彌生展覽

慶祝50周年 德國路德維希博物館舉辦盛大草間彌生展覽
馬州首屆亞太裔藝術賽 即起收件

馬州首屆亞太裔藝術賽 即起收件
義大利斥資3500萬 大手筆買回卡拉瓦喬珍稀畫作

義大利斥資3500萬 大手筆買回卡拉瓦喬珍稀畫作
黃馬鼎「美國華埠」創作展 4/17芝城登場

黃馬鼎「美國華埠」創作展 4/17芝城登場

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30
一名來自重慶的中國留學生，被指刷爆日本信用卡並欠租，不還錢還溜回中國；此為示意圖，東京大學前學生與家長合影。（路透）

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

2026-03-18 10:30

超人氣

更多 >
伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落
機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？

機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？
「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇

「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇
19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者
日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港

日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港