港故宮盡覽歷代馬丹青 國寶元代「三駿圖」僅展出1個月

由香港故宮與北京故宮合辦的大型馬畫展覽「天馬凌雲--故宮博物院藏繪畫珍品」於20日開幕，展出逾60位元代至20世紀名家的近百件繪畫珍品。(中通社)

今年適逢丙午馬年，香港故宮文化博物館與故宮博物院由20日起至明年3月17日，聯合主辦「天馬凌雲—故宮博物院藏繪畫珍品」展覽，精選逾60位元代至20世紀名家近百件繪畫珍品，分四期展示76件故宮博物院藏畫，包括多達15件國家一級文物，也會展出以擅長畫馬而聞名中外的著名中國畫家徐悲鴻，及受康熙、雍正、乾隆禮遇的宮廷畫家郎世寧的畫作，展現了中國馬畫藝術的成就。

由香港故宮與北京故宮合辦的大型馬畫展覽「天馬凌雲--故宮博物院藏繪畫珍品」，精選逾60位元代至20世紀名家的近百件繪畫珍品，展期由20日起持續至明年3月17日。(中通社)

綜合大公、文匯報報導，是次展覽設「宮廷：行遊與騎獵」、「邊塞：鐵馬與烽塵」、「山澤：文思伴馬蹄」及「中西：駿馬騰古今」四個單元，從多維度展示中國馬畫藝術的豐富多彩。展品涵蓋明代「四大家」仇英、清代傳教士郎世寧、海派畫家任頤、以馬畫馳譽中外的徐悲鴻等名家真跡。

據介紹，首期展出的元代鞍馬畫頗為珍稀，代表作是九峰道人的《三駿圖》，該畫作僅在首期展出一個月，之後就會入庫休眠，以保護文物。此外，展覽亦會展出清代傳教士郎世寧的《弘曆挾矢圖》，當中描繪了乾隆帝獨御白馬「獅子玉」；及清代道光帝之孫愛新覺羅·載瀛的《畫馬圖》，它是首次在故宮博物院以外展出，展現其融合中國筆墨與歐洲素描意趣的純熟技法。

博物館又根據郎世寧創作的《十駿圖》製作多媒體短片《皇帝騎什麼馬？》其中四匹駿馬將分四期在此次展覽中展出。現場設有AI輔助創作互動裝置，觀眾可從「清宮古典」、「現代寫意」、「印象派油畫」三種畫風中選擇心儀風格，於互動介面自由創作，完成後可掃描二維碼下載個人作品留念。

「馬丹青」指中國傳統繪畫中以「馬」為主題的「鞍馬畫」精品或擅長畫馬的畫家。此術語結合了「馬」（文化符號）與「丹青」（繪畫/設色）。這類作品常寓意堅韌、忠誠與高貴，在2026年初備受藝術界關注，如香港故宮館展示的歷代馬丹青及常玉的《北京馬》。