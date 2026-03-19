我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Siri發展落後 為什麼蘋果仍靠AI賺了一票？

前港姐吳文忻驚爆乳癌擴散腦部 變賣名牌包求生近況曝

近10萬逾65歲長者定居廣東養老 中山三鄉變「小香港」

香港新聞組／香港19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

港人北上定居已成趨勢，目前已有近10萬名65歲以上長者在廣東省定居，廣州、佛山、中山等大灣區內地城市，更加成為養老目的地首選。特區政府推動跨境「福利可攜」政策措施，提供「廣東計畫」和醫療券等支持，便利港人在內地生活，結合完善的跨境交通，打造大灣區「一小時生活圈」，方便隨時往來兩地。

大公報報導，在廣東省的65歲以上香港居民，在2014至2024年期間增加了40.5%，達到接近10萬人。

幾年前才決定移居肇慶的退休公務員馬志成說，中國內地有很多後發優勢，「切身感受到肇慶是一個發展中的城市，我們這裡打造得很漂亮也很新，兩年前到現在變化很大，也越來越多人搬來住。」對他來說，移居內地不只是入住更大的房子，更是在有限資產下追求優質生活的長遠考慮。

除了日常消費低，住房價格是很多北上定居港人的首要考慮。

「有朋友在香港花350萬元買了個車位，我說還不如上去用同樣價錢，買個350平方米（約3767平方呎）的單位」Janice說道，她是一間本地設備公司的合夥人，65歲的她幾年前了解到，香港一些高端安老院月費要逾萬元，有些人甚至要按揭個人物業換錢入住，她頓感在內地購置房屋養老性價比高不少，於是在中山三鄉購入一個高層單位，「旁邊有高爾夫球場，有山有水，還有個活水湖，樓下有大堂，感覺周邊環境非常好。」她又介紹給朋友，商量後她和朋友各自以約250萬購買了兩個同層單位，打通後各自擁有的面積達190平方米（約2045平方呎）平層住宅，包括六間房、兩個廚房和三個洗手間。

「在香港，一間2000平方呎的單位已經是非常奢侈。」Janice表示。根據香港現今的樓價，若購買一間2000平方呎的單位，視乎位置需要逾千萬至數千萬元。

報導指出，馬志成認為，保持樂觀心態最重要，隨著北上港人的持續增加，他們逐漸組建一個個新的社交圈子。住在中山的Janice就留意到，當移居到另一個地方，香港人這一共同身份，會成為她們建立新聯繫的紐帶。

Janice說，三鄉被譽為「小香港」，當地很多港人居住，深圳、珠海等城市近年湧入大量外地人口，很多人不會聽說廣東話，「平時沒什麼，但去看醫生聽不懂廣東話真的很麻煩」，因此她放棄了其他大灣區城市，最後選擇了中山三鄉。

世報50周年

世報陪您半世紀

香港

上一則

不折磨「中國胃」…浙大「黃金吃法」 不用餓肚子就能減重

下一則

鴨子活吞41隻小雞 母雞全程觀看「餵食秀」無動於衷

延伸閱讀

加州是退休度晚年的好地方 這些福利「富人都要回來」

加州是退休度晚年的好地方 這些福利「富人都要回來」
上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」
憶廣東溫泉賓館

憶廣東溫泉賓館
Monterey Bay廣場推商住混合公寓 重新定義聖谷都會生活

Monterey Bay廣場推商住混合公寓 重新定義聖谷都會生活

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗