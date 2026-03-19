近10萬逾65歲長者定居廣東養老 中山三鄉變「小香港」

港人北上定居已成趨勢，目前已有近10萬名65歲以上長者在廣東省定居，廣州、佛山、中山等大灣區內地城市，更加成為養老目的地首選。特區政府推動跨境「福利可攜」政策措施，提供「廣東計畫」和醫療券等支持，便利港人在內地生活，結合完善的跨境交通，打造大灣區「一小時生活圈」，方便隨時往來兩地。

大公報報導，在廣東省的65歲以上香港 居民，在2014至2024年期間增加了40.5%，達到接近10萬人。

幾年前才決定移居肇慶的退休公務員馬志成說，中國內地有很多後發優勢，「切身感受到肇慶是一個發展中的城市，我們這裡打造得很漂亮也很新，兩年前到現在變化很大，也越來越多人搬來住。」對他來說，移居內地不只是入住更大的房子，更是在有限資產下追求優質生活的長遠考慮。

除了日常消費低，住房價格是很多北上定居港人的首要考慮。

「有朋友在香港花350萬元買了個車位，我說還不如上去用同樣價錢，買個350平方米（約3767平方呎）的單位」Janice說道，她是一間本地設備公司的合夥人，65歲的她幾年前了解到，香港一些高端安老院月費要逾萬元，有些人甚至要按揭個人物業換錢入住，她頓感在內地購置房屋養老性價比高不少，於是在中山三鄉購入一個高層單位，「旁邊有高爾夫球場，有山有水，還有個活水湖，樓下有大堂，感覺周邊環境非常好。」她又介紹給朋友，商量後她和朋友各自以約250萬購買了兩個同層單位，打通後各自擁有的面積達190平方米（約2045平方呎）平層住宅，包括六間房、兩個廚房和三個洗手間。

「在香港，一間2000平方呎的單位已經是非常奢侈。」Janice表示。根據香港現今的樓價，若購買一間2000平方呎的單位，視乎位置需要逾千萬至數千萬元。

報導指出，馬志成認為，保持樂觀心態最重要，隨著北上港人的持續增加，他們逐漸組建一個個新的社交圈子。住在中山的Janice就留意到，當移居到另一個地方，香港人這一共同身份，會成為她們建立新聯繫的紐帶。

Janice說，三鄉被譽為「小香港」，當地很多港人居住，深圳、珠海等城市近年湧入大量外地人口，很多人不會聽說廣東話，「平時沒什麼，但去看醫生聽不懂廣東話真的很麻煩」，因此她放棄了其他大灣區城市，最後選擇了中山三鄉。

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