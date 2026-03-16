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5樓窗戶無防護 港2歲童墜樓亡 父母涉監護疏忽被捕

香港新聞組╱香港16日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港荃灣一個私人屋苑昨日發生幼童墜樓致命事故。一名23個月大男童被發現倒臥大廈平台，疑從高處單位墜下，隨即送往醫院搶救，惟最終傷重不治。警方初步調查，懷疑單位窗戶未安裝窗花或上鎖，事件或涉及監護疏忽，已拘捕男童父母。

明報報導，警方昨早10時接獲報案，指一名幼童倒臥大廈平台，懷疑從高處墜下。據了解，男童姓王，下周將滿兩歲，與父母及7歲哥哥同住於5樓單位。事發時，兩兄弟在客廳玩耍，母親在客廳處理家務，父親則在睡房休息。

報導指出，7歲哥哥突然發現弟弟墜樓，隨即通知母親。父親聞訊後立即衝往平台，發現幼子倒臥地上昏迷不醒，父親隨即截乘的士，送兒子前往醫院急救。院方表示，男童送抵醫院時已沒有生命跡象，最終於上午11時41分證實不治。

據報導，警方調查，初步發現客廳窗戶未安裝窗花，亦未上鎖，不排除幼童攀爬失足墜樓。案件暫列作「對所看管兒童忽略」，由香港警務處新界南總區荃灣警區重案組跟進，男童父母已被拘捕協助調查。

根據香港法例，任何16歲以上人士若故意虐待或忽略其看管的16歲以下兒童，以致對其健康造成傷害，最高可判監10年。

關注兒童安全的香港兒童權利委員會指出，幼童成長階段好奇心強，且逐漸具備攀爬能力，家長必須特別注意家居安全。委員會建議，家長應在窗戶安裝窗花或安全鎖，同時避免在窗邊擺放可供攀爬的家具，以減低墜樓風險。

事件再次引發社會對家居兒童安全的關注，專家呼籲家長定期檢視家中潛在危險位置，尤其是窗戶及陽台，並加裝必要安全裝置，以防止類似悲劇再次發生。

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