我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

港澳必比登83間入選 8店首登 「Siaw友」IT男洗碗變大廚

香港新聞組／香港13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
港澳必比登推介名單公布，九龍飯館今年新上榜推介名單。(取材自九龍飯館官網)
港澳必比登推介名單公布，九龍飯館今年新上榜推介名單。(取材自九龍飯館官網)

第18屆「香港澳門米芝蓮指南」將於19日公布最新星級餐廳名單，12日先出爐由米芝蓮（米其林）指南評審員推薦的必比登推介名單；今年香港共有70間入選，澳門則有13間。新上榜的6間香港食肆均充滿創業故事，「Siaw友」行政總廚Chef Art原本是IT人，為了一圓廚師夢放棄高薪從洗碗工做起，最終與摯友在尖沙咀開設泰菜館。

大公、文匯報報導，米芝蓮指南國際總監Gwendal Poullennec12日表示，本年度的必比登推介名單充分展現香港與澳門在美食領域上的非凡多元與蓬勃活力。港澳8家新上榜餐廳涵蓋經典粵菜、義大利薄餅、潮州菜、泰國菜、東南亞菜及葡萄牙菜等多樣料理，完美勾勒兩地豐富的美食紋理，也體現兩地知名的親民美味與活力十足的餐飲文化。他邀請更多美食愛好者前來探索，以實惠價格享受出色佳餚。

港澳必比登推介名單公布，香港新上榜的6間食肆包括九龍飯館、Fiata、賀賀澤、美...
港澳必比登推介名單公布，香港新上榜的6間食肆包括九龍飯館、Fiata、賀賀澤、美麗小廚等；圖為Fiata。(取材自Fiata官網)

香港新上榜的6間食肆包括九龍飯館、Fiata、賀賀澤、美麗小廚、Siaw友、Uncle Quek。澳門新上榜則有船屋及鸞鳴。其中，尖沙咀赫德道的泰國菜館Siaw友由兩位泰裔創辦人——行政總廚Chef Art與經理Pae創立，「Siaw」是泰文「朋友」的意思，見證兩人跨越十年的深厚友誼。

「Siaw友」有別於一般的泰國菜館，裝潢簡約，營造輕鬆的用餐氣氛，切合該店適合三五知己小聚的經營理念，菜式也以地道風味為主。

新上榜的「九龍飯館」則主打傳統粵菜館，招牌菜式多數是鑊氣小炒、時令海鮮、煲仔小菜。米芝蓮評審推介招牌梨木煙熏熟成乳鴿皇，經過五天乾式熟成，再以梨木煙熏，一口咬下皮脆肉嫩，油香瞬間在口腔爆發，但每天限量供應。

港澳必比登推介名單公布，香港新上榜的6間食肆包括九龍飯館、Fiata、賀賀澤、美...
港澳必比登推介名單公布，香港新上榜的6間食肆包括九龍飯館、Fiata、賀賀澤、美麗小廚等；圖為賀賀澤招牌菜「膏蟹蒸肉餅」。(取材自賀賀澤官網)

至於另一必比登新貴「賀賀澤」，店名取自潮州話「好好食」諧音「賀賀澤」，是一間由三兄弟主理的正宗潮州菜館。由於老闆本身兼營海鮮及水果批發，這裡的食材新鮮度絕對是頂級保證。招牌菜「膏蟹蒸肉餅」，精選肉質飽滿的台州膏蟹，手剁肉餅完美吸附了極致鮮甜的蟹汁與濃郁蟹膏，軟嫩中爆發出海洋的鮮味。

世報陪您半世紀

香港 澳門

上一則

通話埃及外長談中東局勢 王毅：立即停火是國際共識

下一則

AI「養龍蝦」陷安全爭議 多所高校緊急叫停、嚴禁使用

延伸閱讀

香港證券界風暴又起 廉政公署逮捕8人、涉中國知名國企

香港證券界風暴又起 廉政公署逮捕8人、涉中國知名國企
巴黎最老牌米其林三星餐廳慘遭降級 37年傳奇中斷原因曝光

巴黎最老牌米其林三星餐廳慘遭降級 37年傳奇中斷原因曝光
波士頓這家吃到飽餐廳 餐點就在顧客眼前現做

波士頓這家吃到飽餐廳 餐點就在顧客眼前現做
這些餐廳不以「吃」招徠客人 且都成為全美前十

這些餐廳不以「吃」招徠客人 且都成為全美前十

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」