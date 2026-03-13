港澳必比登83間入選 8店首登 「Siaw友」IT男洗碗變大廚

港澳必比登推介名單公布，九龍飯館今年新上榜推介名單。(取材自九龍飯館官網)

第18屆「香港澳門 米芝蓮指南」將於19日公布最新星級餐廳名單，12日先出爐由米芝蓮（米其林）指南評審員推薦的必比登推介名單；今年香港共有70間入選，澳門則有13間。新上榜的6間香港食肆均充滿創業故事，「Siaw友」行政總廚Chef Art原本是IT人，為了一圓廚師夢放棄高薪從洗碗工做起，最終與摯友在尖沙咀開設泰菜館。

大公、文匯報報導，米芝蓮指南國際總監Gwendal Poullennec12日表示，本年度的必比登推介名單充分展現香港與澳門在美食領域上的非凡多元與蓬勃活力。港澳8家新上榜餐廳涵蓋經典粵菜、義大利薄餅、潮州菜、泰國菜、東南亞菜及葡萄牙菜等多樣料理，完美勾勒兩地豐富的美食紋理，也體現兩地知名的親民美味與活力十足的餐飲文化。他邀請更多美食愛好者前來探索，以實惠價格享受出色佳餚。

港澳必比登推介名單公布，香港新上榜的6間食肆包括九龍飯館、Fiata、賀賀澤、美麗小廚等；圖為Fiata。(取材自Fiata官網)

香港新上榜的6間食肆包括九龍飯館、Fiata、賀賀澤、美麗小廚、Siaw友、Uncle Quek。澳門新上榜則有船屋及鸞鳴。其中，尖沙咀赫德道的泰國菜館Siaw友由兩位泰裔創辦人——行政總廚Chef Art與經理Pae創立，「Siaw」是泰文「朋友」的意思，見證兩人跨越十年的深厚友誼。

「Siaw友」有別於一般的泰國菜館，裝潢簡約，營造輕鬆的用餐氣氛，切合該店適合三五知己小聚的經營理念，菜式也以地道風味為主。

新上榜的「九龍飯館」則主打傳統粵菜館，招牌菜式多數是鑊氣小炒、時令海鮮、煲仔小菜。米芝蓮評審推介招牌梨木煙熏熟成乳鴿皇，經過五天乾式熟成，再以梨木煙熏，一口咬下皮脆肉嫩，油香瞬間在口腔爆發，但每天限量供應。

港澳必比登推介名單公布，香港新上榜的6間食肆包括九龍飯館、Fiata、賀賀澤、美麗小廚等；圖為賀賀澤招牌菜「膏蟹蒸肉餅」。(取材自賀賀澤官網)

至於另一必比登新貴「賀賀澤」，店名取自潮州話「好好食」諧音「賀賀澤」，是一間由三兄弟主理的正宗潮州菜館。由於老闆本身兼營海鮮及水果批發，這裡的食材新鮮度絕對是頂級保證。招牌菜「膏蟹蒸肉餅」，精選肉質飽滿的台州膏蟹，手剁肉餅完美吸附了極致鮮甜的蟹汁與濃郁蟹膏，軟嫩中爆發出海洋的鮮味。