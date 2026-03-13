香港穩定幣首批經營牌照傳僅發給3家 沒中資機構

據報導，香港 當局本月內將會公布首批獲發給經營穩定幣牌照的名單，當中只有3家，它們是英資渣打銀行和匯豐銀行，以及本地持牌虛擬資產交易平台OSL集團，沒有中資機構。

中央社引述港媒報導，多名消息人士說，上述名單反映出港府在發展穩定幣方面，以穩為主，當中「亦未見中資機構的身影」。

但報導表示，名單隨時會有變數。

香港當局多年前就提出發展穩定幣，去年5月，立法會通過了穩定幣條例草案，內容涉及穩定幣發行人發牌制度等，相關條例於同年8月1日生效。

曾有媒體報導，截至去年9月，金融管理局收到36家機構提交穩定幣牌照申請，包括銀行、科技企業、證券或資產管理，以及投資公司、電商、支付機構、初創企業等。

據報導，香港和美國目前是全球通過發展穩定幣法案的地區和國家，外界對兩地發展穩定幣的目的有許多猜測，而北京當局對港府發展穩定幣的態度，也成為關注焦點。

信報前總編輯、資深傳媒人陳景祥曾在報章撰文表示，北京方面對香港發展穩定幣的興趣日增，穩定幣將會是中美貨幣戰的下一個主戰場。

但去年曾有港媒報導，北京當局對穩定幣、加密貨幣的政策風向有變，多家央企和中資銀行在香港的機構可能暫時不申請穩定幣經營牌照，相關報導其後遭下架。

去年7月，財經事務及庫務局長許正宇接受媒體訪問時曾說，香港發展穩定幣的主要出發點是希望解決實體經濟當中涉及跨境支付的痛點，例如在本幣風險較高的地區或國家，若能將穩定幣用作跨境支付工具，可以提高資金流轉效率，以及節省交易成本。