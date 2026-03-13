內地中產銀髮族願付溢價買香港貨 月均消費1019美元

我的頻道

香港新聞組／香港13日電
香港貿發局調查顯示，內地中產或以上銀髮族消費力強勁，日常消費品及服務月均消費約7000元人民幣(約1019美元)，已形成具潛力的「消費藍海」。過半數銀髮消費者認為香港品牌聲譽良好，局方建議港企可把握這股銀髮經濟機遇，善用「香港品牌」長期累積的良好聲譽與專業優勢，優先拓展一、二線城市及較年輕的銀髮族群。

大公、文匯報報導，貿發局就「港商拓展內地銀髮經濟機遇」進行調查，去年在內地不同城市，以問卷方式訪問超過2,000名中產或以上、具一定消費能力的銀髮消費者，包括50歲開始規劃退休生活的人士、60歲陸續步入退休年齡的消費群，以及70歲或以上的老齡群體。調查顯示，受訪者平均每月消費7000元。

居住於一線城市開支更達8000元，反映這批銀髮族具有不俗財力，並且積極消費。

貿發局研究副總監趙永礎表示，目前內地銀髮經濟規模約7兆元，佔內地生產總值(GDP) 約6%，預計於2035年將增至30兆元，反映市場發展潛力豐厚。此外，內地銀髮族充滿活力，追求品質與悅己消費，已成為不容忽視的消費力量。

報導指出，內地銀髮族普遍視香港產品為正品、香港服務專業，分別有78%及84%受訪者願意為香港產品及服務支付溢價，平均溢價水平分別為16.4%及15.4%。其中，一線城市銀髮族在多項香港產品與服務願意支付的溢價最高。

貿發局經濟師朱德軒建議，香港企業可把握這股銀髮經濟機遇，善用「香港品牌」長期累積的良好聲譽與專業優勢，並加強線下體驗與口碑，同時優化宣傳推廣活動，以便在內地快速增長的銀髮市場脫穎而出。

