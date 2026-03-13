證券內線交易獲利逾3800萬美元 港警拘8人 內地國企捲入

我的頻道

香港特派員李春／香港13日電
香港廉政公署打擊內線交易，搜查14處場所，拘捕6男2女。（新華社資料照）
香港證券界捲起廉政風暴，香港廉政公署聯同香港證監會，搜查14處場所、拘捕6男2女共8人，傳搜基金利用內線消息獲利逾3億港元(約3827萬美元)大案，案中當事人有中信證券香港、國泰君安國際等中國國有企，以及無極資本。

在港股市場傳出廉政公署(ICAC)與證監會(SFC)聯袂行動後，廉政公署(ICAC)與香港證監會(SFC)發出新聞稿，說3月10日及11日展開聯合行動「熔斷」(Fuse)，打擊內線交易及貪汙行為，共搜索了14處地點，包括持牌法團的辦公室及被捕人員的住所。

廉政公署說逮捕了8人，包括6男2女，年齡介於35至60歲。被捕人員包括2家持牌證券公司及1家持牌對沖基金管理公司的高階管理人員，以及1名中間人。當局披露，有對沖基金利用內線消息賺取約3億1500萬港元(約4123萬美元)利潤。

廉政公署和證監會說，懷疑持牌證券公司的高級行政人員，涉嫌接受沖基金管理公司東主超過400萬港元的賄賂，在多間香港上市公司進行股份配售的機密資料公開前，向其披露有關資料。憑藉這些內線消息，對沖基金在市場上賣空相關股票，或訂立股票賣空掉期合約，為其對沖基金建立相關股票的淡倉，當股份配售消息公開後，相關股票股價下跌，該對沖基金從其淡倉中賺取逾3億港元利潤。

當局說，此次聯合行動源於證監會對涉嫌內線交易活動的初步調查，該調查揭露潛在貪汙行為。案件隨後轉交廉政公署調查涉嫌貪汙事宜，而證監會則專注於根據《證券及期貨條例》處理內線交易及其他違規行為。由於調查仍在進行中，證監會與廉政公署均不會進一步置評。

國泰君安國際此前發公告，說3月10日證監會及廉署到訪公司香港主要營業地點執行搜查令，並帶走部分文件，亦獲知悉1名雇員(非董事會成員)被廉署拘留調查。公司對此高度重視，將繼續密切監察此事發展。鑒於調查，公司已於3月10日即時暫停相關雇員的所有營運及執行職務及權力，直至另行通知為止。集團整體業務及營運，包括投資銀行業務在內的所有業務板塊，均維持正常開展，公司財務穩健，各項經營活動合規有序地穩定進行。集團一如既往地堅守合規底線，穩健經營。

國泰君安證券是中國背景深厚的國有企業，其控股股東為上海國有資產經營有限公司，受上海市國有資產監督管理委員會監管。它是中國大型、綜合類證券公司，擁有高技術背景與國資背景。今次受查的，是國泰君安在香港的子公司。

中信證券也是國企，其母公司是大型中央國企中國中信集團有限公司。中信集團是中國財政部100%控股，屬於國有獨資企業，是正部級央企。中信證券成立於1995年，是中國首批綜合類證券公司之一，也是中國規模最大、實力最強的券商之一。今次出事的當是中信證券香港。

香港無極資本成立於2015年，公司創始人、投資總監為錢濤，早年曾在摩根士丹利和滙豐等金融機構工作。無極資本總旗下有多只基金，總部設中東阿布達比、香港2地，近年強力擴張，引起市場注意，近月這間公司投身AI(人工智能)龍頭企業的港股增發，其後錢濤去年底辭任無極資本負責人。

