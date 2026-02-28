香港簡樸房條例生效 登記期1年 3成劏房須整改

香港《簡樸房條例》3月1日起實施，圖為香港深水埗區一帶老舊住宅樓宇資料圖。（中新社資料照片）

香港 「簡樸房條例」今日起生效，為期一年的登記期開始。房屋局表示，在全港11萬個分間單位中，3成需有較大改動，預計很快會有單位業主登記，及早登記的業主可享優惠，豁免全部認證費。房屋局將盡快設置簡樸房示範單位，詳細展示符合要求的簡樸房標準，以全面有序地處理劣質劏房的「老大難」問題。

文匯報報導，港府 房屋局副祕書長王明慧表示，預計條例實施後俗稱劏房的分間單位市場供應及需求，不會即時有明顯起跌，因現時約11萬間劏房當中，僅約3成需要作較大幅度整改，以符合簡樸房標準。隨著公營房屋未來5年供應增加，約6成劏房住戶合資格申請，有望陸續「上樓」，劏房需求料逐步回落，港府並會透過6支服務隊支援受影響住戶，冀在48個月過渡期內平穩推進整改，逐步改善劣質劏房問題。

王明慧日前接受訪問時表示，約3成需較大規模整改的劏房主要是未能達簡樸房最少8平方米的面積要求，其餘約7成只需較小改動，如更換耐火防煙房門、加裝消防偵測器、配備滅火器等，工程相對簡單，相信業主較易完成簡樸房認證。

對部分劏房住戶或希望留在近市區地段，王明慧表示，局方會提供柴灣及啟德等地的公營房屋資源，其中啟德簡約公屋合共提供逾1萬個單位，柴灣則有近2000個單位可供選擇，數量相對充足。

王明慧表示，局方一直密切關注劏房市場的租金變動，管制租金加幅的「業主與租客（綜合）條例」第IVA部已於2022年實施，此後劏房月租金中位數一直維持在約5000元。未來簡樸房租金會否上升，核心仍取決於市場供求，雖難精準預測市場走勢，但預期部分劏房戶「上樓」及遷入過渡性房屋，與分間單位或減少相互抵消下，短期內供求不致出現大幅波動，相信隨整改工作逐步推進，香港有望逐步改善劣質劏房問題。

另據明報報導，長沙灣義華大廈過百劏房戶在「簡樸房條例」實施前被逼遷，昨為原定搬遷「死線」，有部分住戶仍未搬走，包括居於5樓60平方呎劏房的阿輝。阿輝說逾百戶已搬走，不少長者遷入單身人士宿舍曦華樓和過渡房屋，尚餘約20戶未搬。他稱近日有街坊獲社工通知，引述港府稱可延至年底搬走，惟新業主一直未聯繫居民確認。