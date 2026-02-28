我的頻道

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

港澳2航天員 今年有望上太空站執行任務

香港新聞組／香港28日電
港澳地區的航天員「有望最早」今年執行太空站飛行任務。圖為神舟15號航天員乘組與神舟14號航天員乘組太空合影資料畫面。 （新華社資料照片）
港澳地區的航天員「有望最早」今年執行太空站飛行任務。圖為神舟15號航天員乘組與神舟14號航天員乘組太空合影資料畫面。 （新華社資料照片）

中國載人航天工程辦公室27日公布，今年計畫執行兩次載人飛行任務及一次貨運太空船補給任務，來自港澳地區的航天員則「有望最早」今年執行太空站飛行任務，而神舟23號飛行乘組一名航天員亦將開展一年期駐留試驗。

辦公室又稱，今年將全力推進文昌航天發射場登月任務的相關配套設施及設備建設，以及測控通訊、著陸場等地面支持系統建設工作。

明報報導，根據中國載人航天工程網站，目前已完成港澳載荷專家在內的第四批預備航天員選拔。翻查資料，載人航天工程第四批預備太空人選拔2024年6月結束，共有十人入選，包括八名航天駕駛員和兩名載荷專家，香港澳門各有一名載荷專家入選。香港載荷專家是黎家盈，曾在保安局工作，擁有電腦及資訊科技相關博士學位。自2024年8月入隊，他們先後進行航天基礎理論學習，以及心理、航天環境適應性等多項訓練。

文匯報報導，2025年10月，中國載人航天工程新聞發言人張靜波介紹了兩名港澳航天員的情況。他表示，港澳航天員入隊後，迅速融入航天員隊伍，各項工作進展順利，「任務技能穩步提高，基礎體能、抗壓能力等身心素質均得到了很大的提升」。他們同第四批航天員一起，按計畫完成了航天相關的基礎理論知識學習和體質、心理、航天環境適應性等多項基礎訓練，還完成了沙漠生存、發射場緊急撤離等難度較大的訓練科目，任務技能穩步提高，基礎體能、抗壓能力等身心素質均得到了很大的提升，整體狀態良好。兩名港澳航天員還開展飛行任務強化訓練，確保滿足執行任務的各項要求。

據了解，第四批航天員在取得飛行資質後，將被納入飛行乘組的候選範圍。分析指出，此次官方明確港澳航天員有望今年升空，意味著他們已明確進入候選範圍。

對於港澳航天員的訓練表現，相關專家和航天員同事們也讚不絕口。中國航天員科研訓練中心專家趙靜表示，港澳航天員入隊以來，完成多門課程，成績非常良好。神舟18號航天員李廣蘇說，港澳航天員和其他第四批航天員都相對年輕，特別在接受新事物方面有優勢，而且他們的體能也很好，他們的到來「可以為整個航天員團隊注入非常好的活力」。

