李嘉誠賣英電網被譽二度「賣橙」、華資之光 投資市場一片叫好

特派員李春／香港27日電
香港首富李嘉誠旗下集團出售英國配電商UKPN，再次引來熱議。這次重大交易，用香港財經術語有兩個定性是「千億大刁」、二度「賣橙」；而報章言論中矚目的定性，指這交易是「華資之光」，李嘉誠及長和系則成為「超級增值人」。

李嘉誠雖早已宣布退休，但人人都相信他仍是香港長江和記集團最終掌舵人。是以長和系在出售港口業務受阻後，一舉向法國公用事業企業Engie出售英國配電商UK Power Networks（UKPN）100%權益，總價168.38億英鎊（約227億美元），市場看好今次交易，長和系股價逆市急升，香港投資市場一片叫好。

這叫好的交易因何被稱為「千億大刁」呢，在粵語中「大刁」是指「好犀利」、勁爆高強之意。這不僅是香港財經界喝采，國際投資大行也即時有正面反應。

至於「賣橙」之說，粵語中「賣橙」本有負面意思，即把籮底剩橙（指滯銷物）適時賣去，但後來特指李嘉誠的驚人交易，1999年李嘉誠以高價將其持有的Orange電訊公司出售給德國Mannesmann集團，獲利超過千億港元，較早年購入成本大漲超過11倍，成了著名投資經典。是以今次交易，被稱為二次「賣橙」，成又一成功交易。因為今次交易，價格已是15年前收購時的三倍。

有財經專欄將這一交易與香港的「獅子山精神」相連，象徵港人具拚勁，展現自強不息的動力，能夠在逆境中翻身。這次成就了華人企業海外賺取最多交易之一，還是在全球經濟持續存在不確定性的情況下，創出這項破紀錄的交易，所以是為華資爭光，對港人而言更覺「光宗耀祖」。

有報章社論想得更遠，將這交易與中國大陸擺到一起去看，說香港有「超級聯繫人」及「超級增值人」雙重角色，過去很少人看香港的增值人角色。

這是因為今次交易不僅展示香港企業的資本實力，更體現了其作為營運者為資產創造價值的卓越能力。長和系從電訊、能源到全球不同領域，屢屢展示「收購-改造-增值-出售或持有」的靈活策略。這種能力對香港產生積極外溢效應：一方面將海外利潤通過股息與本地小股東分享，另一方面動輒千億港元的跨境交易依賴香港高端金融及專業服務支援，鞏固了香港作為國際商業樞紐的聲譽。

是以社評認為，香港的價值絕不僅在於穿針引線的中介角色；在營運層面上，通過專業管理釋放潛能、創造價值，同樣是香港的強項。憑著香港一貫的專業和卓越管理能力，在市場中穩健獲利。這筆從外國人手中賺來的巨額回報，不但是華人之光，更是香港作為「超級增值人」價值的最佳體現。

香港 華人 電商

