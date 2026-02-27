運河爭議延燒 長江和記實業巴拿馬子公司被搜查

我的頻道

中央社／巴拿馬市26日綜合外電報導
根據一名知情消息人士指出，巴拿馬當局今天對香港企業集團長江和記實業在當地一處辦公單位進行搜查。

知情人士表示，這次針對長江和記實業旗下的巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）搜查行動，與巴國政府先前決定撤銷這家公司取得兩個巴拿馬戰略港口運河經營權的合約無關。

由於資訊尚未公開，這名人士拒絕具名。長江和記實業也未立即回應置評請求。

巴拿馬政府聲明指出，「這是由巴拿馬公共部（Public Ministry of Panama）依法獨立展開的調查。」聲明中未點名長江和記實業為搜查目標。

港股今天早盤交易中，長江和記實業股價下跌0.9%。

巴拿馬媒體稍早報導了這起行動。電視台TVN播出的畫面顯示，約十多人出現在一處地下停車場，部分人員穿著有巴拿馬調查警察（DIJ）字樣的背心。

TVN稱地點位於巴拿馬市高級地段阿爾布洛克（Albrook）區。

畫面顯示，有人將紙箱搬上警車。不過，影像中未清楚顯示具體地點名稱，路透社也無法獨立核實相關報導。

一名接受當地電視台訪問的司法官員證實確有搜查行動，但未說明涉及哪家公司或查扣何種資料。

巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記實業在巴拿馬運河入口處經營港口碼頭的合約違憲，導致政府宣布撤銷相關協議。

長江和記實業認為這項裁定不合法，正考慮採取法律行動。

這項裁定引發美中之間角力。美國總統川普曾向巴拿馬施壓，要求限制中國對巴拿馬運河的影響力。巴拿馬運河承載全球約5%的海運貿易量。

