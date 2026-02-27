黎智英2欺詐罪獲撤 法界：難改國安首惡事實 仍要服刑至2040年

抗議人士2月中旬聚集在洛杉磯中國領事館前，手舉蘋果日報發送的黃色雨傘，聲援目前因違反「香港國安法」被關於赤柱監獄服刑的黎智英。(中央社)

先前因國安案被判囚20年的78歲的壹傳媒集團創辦人黎智英 ，他涉及的另兩宗欺詐罪上訴26日成功獲撤罪。BBC中文網指，由於其欺詐刑期被撤銷、國安案刑期提早計算，他的出獄時間將提前，但仍要服刑至2040年。對此，多名法律界和政界人士表示，判決改變不了黎智英危害國安罪行的定罪基礎，呼籲公眾警惕混淆不同案件、為黎「洗白」的別有用心言論。

綜合香港 01、大公報報導，黎智英先前因「勾結外國勢力罪」被判囚20年，其中兩年與上述案件同期執行，其餘18年要在該案的五年九個月刑期後、即約今年6月才開始計算。由於黎智英在該案刑期被撤銷，因此違反「國安法」案的20年刑期可提早開始計算，出獄時間可能略為縮減。

BBC中文網稱，黎智英與集團前行政總監黃偉強，被指對業主香港科技園公司，隱瞞在租用將軍澳工業邨作蘋果大樓期間，讓其名下的力高顧問公司在大樓內營運，違反租約。

2022年，兩人被判欺詐罪成，分別監禁五年九個月及一年九個月。兩人不服上訴。26日在香港上訴庭判決，兩人上訴得直（撤銷原審判決），撤銷定罪及判刑。

香港科技園公司是香港特區政府的法定機構，作為業主管理香港各產業園區。2020年12月，香港國安警察起訴黎智英欺詐罪，指控黎智英的力高顧問公司，在壹傳媒、蘋果日報報社大樓內營運，違反租契，構成對地主欺詐。

對於黎智英涉上訴成功獲撤罪，港區全國人大代表、立法會法律界議員陳曉峰強調，黎智英早前已被裁定三項危害國家安全罪行罪成，判囚20年，是不折不扣的罪犯。今次上訴庭就欺詐罪的裁決，絕不影響亦絕不動搖其「勾結案」的定罪基礎。今次裁決正是香港司法獨立的體現，他呼籲社會各界理性看待司法程序。

港區全國人大代表召集人、立法會議員陳勇表示，高院 上訴庭就黎智英涉及的商業案件，裁定其上訴得直，完全動搖不了黎智英「國安首惡」的事實。

執業大律師龔靜儀指出，外國政府、外部勢力及黎智英家人長期利用黎智英所涉多宗案件攻擊香港法治。今次判決彰顯香港司法之完全獨立，香港司法有極完善的上訴制度，如果黎智英對「勾結外力案」的定罪或判刑有任何不滿，唯一的合法途徑就是上訴。