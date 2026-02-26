港超級豪宅加印花稅升至6.5% 庫房年收增1200萬美元 業界回應了

我的頻道

香港新聞組／香港26日電
港府新一份財政預算案將對億元豪宅加印花稅，稅率調高至6.5%；圖為尖沙咀。(中新社)
港府新一份財政預算案將對億元豪宅加印花稅，稅率調高至6.5%；圖為尖沙咀。(中新社)

港府去年透過放寬百元印花稅，令樓市極速回暖，為增庫房收益，新一份財政預算案宣布把1億元（港元，下同，約1200萬美元）以上住宅買賣印花稅稅率調高至6.5%，預計每年為庫房增收10億。

大公報報導，財政司司長陳茂波公布新一份財政預算案，對樓市著墨不多，當中以調升1億元豪宅印花稅較為出人意料，稅率由4.25%增至6.5%，以一伙1億元住宅計算，印花稅由425萬元上調至650萬元，增加225萬或52.9%，新措施將於條例修訂草案獲通過後，追溯至今年2月26日開始生效，估計每年可增加約10億元庫房稅收。

綜觀去年1億元以上住宅買賣共涉243宗，占比僅約0.36%，目前全港1億元以上放盤更不足200伙，比率約0.6%，反映增加稅率只牽涉少量富人，並非對樓市「加辣」。

港府消息人士表示，以1億元樓價計算，買家只是額外支付約200萬元，高資產淨值人士足以負擔，相信絕對不會對樓市氣氛或趨勢帶來影響。消息人士說，今個財政年度首10個月（25年4月至26年1月），住宅成交量約6.5萬宗，其中逾1億元豪宅占不足200宗，認為豪宅成交占比非常低，預計新增徵稅不會影響整體樓市。

消息人士推算，新措施下每宗億元交易僅多付200多萬元印花稅，買家出於身分象徵、景觀優越等因素而入市，不認為豪宅買家會因200萬稅款而卻步，港府調高豪宅印花稅的措施，已在減低影響人數和增加庫房稅收之間取得平衡，並強調政府不可以為刺激樓市而調整印花稅。

據報導，業界人士表示，即使計及招標方式放售的超級豪宅，全港1億元或以上豪宅放盤料約200間，這次港府調高相關印花稅率，只涉及少量富豪，對一般市民大眾置業未帶來影響。

業界普遍認為，樓市由民生需求主導，對大市影響輕微。與過往「辣招」稅相比較，這次新稅率仍較辣招時期為低，料不會對樓市帶來影響，財富效應將令超級豪宅持續受捧，今年豪宅成交量有望續創新高。

