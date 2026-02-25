港擬砸數千萬港元 設知識產權學院 助企業申請專利融資

我的頻道

香港新聞組／香港25日電

新年度財政預算案25日出爐，除了市民最關注的惠民紓困措施外，消息指預算案將會提出多項推動不同產業發展的措施，以鞏固和持續發展香港的「八大中心」定位。

文匯報報導，其中，港府計畫由知識產權署與職業訓練局以先導計畫形式合作成立「知識產權學院」，培訓相關人才以協助企業為產品申請專利、保護專利及融資等。學院有望於今年內成立，料將投入數千萬港元。有業界指出，香港擁有大量具潛力的創科成果，惟過去卻難以有效轉化，培養本土知識產權人才不僅能降低產業發展成本，更是推動香港創科產業持續發展、建設國際創科中心的關鍵舉措。

國家「十四五」規畫確立香港為八個重點領域的發展中心──「八大中心」，當中包括「國際創新科技中心」及「區域知識產權貿易中心」，而保護知識產權亦成為促進科技成果轉化和運用時不可或缺的一環。消息指，港府財政司司長陳茂波25日發表的新年度預算案將提出由知識產權署與職業訓練局合作，以先導計畫形式成立知識產權學院。學院培訓對象以在職人士為主，學員可取得資歷認證。

現時香港知識產權相關人才主要來自法律界，但知識產權保障牽涉範疇廣泛，除法律服務外，亦包括知識產權認證及融資等專業工作，港府冀透過成立學院以擴闊人才來源。

香港生產力促進局去年成立香港技術與創新支持中心（TISC），向初創企業、中小企業和企業家提供知識產權檢索、培訓及諮詢等免費服務，是香港第一間技術與創新支持中心。消息亦透露，預算案會提出撥款數千萬元予TISC，以加強提供產品專利的質素分析及估值服務等，便利有關產品的融資與交易。

根據生產力促進局資料，TISC目標是於今年年中起，按國家標準為中小企及創科企業提供專利質素分析服務，並展開為期兩年的知識產權估值支援服務，協助中小企業利用知識產權進行融資，進一步促進香港的知識產權商品化及貿易發展。

他續說，香港擁有大量優秀知識及科技成果，但缺乏知識產權專才，很多工序需要聘請海外機構，不僅成本高昂，也不利產業長遠發展。近年各大學先後設立技術轉移處，人才缺口有所補足，惟面對創科成果持續增加及企業需求上升，整體供應仍然不足，「香港要配合國家發展，建設國際創科中心，就必須培養屬於自己的知識產權人才。」

香港 港府

