港投資騙案去年逾4.2億美元 8成透過臉書、IG等Meta平台

香港警方2025年錄得5717宗投資騙案，8成都是透過WhatsApp 、Facebook或Instagram接觸受害人，全屬Meta旗下的平台，涉款逾33億元（港幣，下同，約4.2億美元）。

大公、文匯報報導，警方一般收到市民受騙後報案，才可反饋相關平台，要求將廣告及帖文下架，曾出現警方收到第一個涉嫌詐騙 報案後，至網頁正式被移除前，已有其他人在等候移除期間受到詐騙。

在眾多騙案中，其中一名熱衷虛擬貨幣 投資男子，在Facebook收到陌生女子的私人訊息。雙方起初閒聊，其後相互分享投資經驗，女子順勢推薦可疑平台，誘導其下載並將其他平台的虛擬貨幣轉入。不久男子平台帳戶遭凍結，多次繳交「解凍金」均無效。事主報警後始驚覺中計，損失逾130萬元。

警方同時向市民傳授防騙5招，包括看到投資或高回報廣告時，要停一停、查一查，留意「低風險、高回報」廣告大機率屬詐騙；第二是主動保護WhatsApp，透過設定不被拉入詐騙群組；第三是使用「防騙視伏器」查證可疑電話號碼、網址等，即時評估風險；第四是透過安全設定預防帳戶被盜用或騎劫；最後是如懷疑受騙即打「防騙易18222」熱線查詢。