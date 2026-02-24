巴拿馬公告長和經營權合約無效定讞 海事局已接管港口

我的頻道

香港新聞組／香港24日電
巴拿馬最高法院23日公告長和經營權合約無效，由當地的海事局接管港口；圖為香港長江和記實業旗下「巴拿馬港口公司」(PPC)經營的巴爾博亞港(Balboa)。(路透)
巴拿馬23日公告最高法院的裁定，宣布香港長江和記實業旗下子公司在巴拿馬運河兩座港口的特許經營權合約無效，巴拿馬海事局隨後接管港口。英國金融時報報導，丹麥航運集團馬士基，以及以瑞士為基地的MSC地中海航運公司，將各自臨時經營一個港口。

法廣網引述法新社報導，根據23日刊登於官方公報的法院裁決，長和子公司巴拿馬港口公司自1997年以來運營的兩項港口特許經營權被宣告無效。該裁決經公報發布後正式生效，法律程序已完成，不得再行上訴。

長江和記曾於上周要求巴拿馬政府展開談判，以便繼續運營兩座港口。長和並宣布將向總部設在巴黎的國際商會提起仲裁，處理相關爭議。

另據中央社引述法新社報導，巴拿馬最高法院23日撤銷長和子公司「巴拿馬港口公司」經營巴爾博亞港和克里斯托巴港合約後，一名官員表示：「巴拿馬海事局已接管港口並保證營運持續不間斷。」

具備戰略地位的巴拿馬運河，處理全球約5%的海上貿易量。官方統計指，去年經巴拿馬轉運的貨櫃量約38%由這兩個港口處理。

「巴拿馬港口公司」1997年1月獲巴拿馬政府批准，特許經營運河兩端的巴爾博亞港和克里斯托巴港各25年。「巴拿馬港口公司」2021年依「自動續約條款」，再取得25年特許經營權直到2047年。巴拿馬最高法院早前裁定，相關合約對長和集團帶來過度及不成比例的利益，損害巴拿馬的財政收入。

巴拿馬政府23日正式接管位於巴拿馬運河兩端的兩座主要港口，此前巴拿馬最高法院裁定，香港長江和記實業旗下子公司所持有的港口特許經營合約「違憲」。報導說巴拿馬曾受到美國施壓。

巴拿馬政府發布「行政接管令」，設定為期18個月的過渡期。在此期間，港口將交由兩家國際航運集團旗下企業臨時運營，之後再通過國際公開招標確定長期經營者。隸屬於丹麥馬士基航運集團的馬士基碼頭公司將負責太平洋一側的巴爾博亞港；隸屬瑞士航運巨頭地中海航運公司的"地中海航運碼頭投資公司將接管大西洋一側的克里斯托瓦爾港。

負責過渡事務的蘇維埃塔表示，當局將制定新的國際招標模式，以引入「長期穩定的運營商」。巴拿馬勞工與發展部長穆尼奧斯則強調，兩座港口約1200名員工不會因接管而被裁員。

巴拿馬運河 香港 丹麥

