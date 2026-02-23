我的頻道

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

香港宏福苑選「樓換樓」居民 優先9月揀樓 最快年底入伙

香港新聞組／香港23日電
大埔宏福苑發生五級火災至今已近三個月。（中通社資料照片）
香港宏福苑去年11月大火後，居民安置成焦點。若業主在6月30日前確定出售業權，並且選擇「樓換樓」方式，參與「特設銷售計畫」，可優先於9月揀樓，最快今年第四季入伙。

大公報報導，香港財政司副司長黃偉綸、房屋局局長何永賢表示，七幢受災樓宇的業主若接受收購，出售業權，今年第三季便可收到金額，每個單位344.8萬至507.15萬元（港元，下同，約64.9萬美元）。

何永賢表示，港府從今年的綠置居和居屋計畫中，撥出2000個單位放入「特設銷售計畫」，供宏福苑居民選購，連同房協撥出的單位，總共3900個單位，是需求的三倍。港府現時向宏福苑業主提供為期兩年的租金補助。黃偉綸表示，若居民選購資助出售房屋，租金補助會發放至入伙。他重申方案是情、理、法兼備，並「以情為先」，希望通過人性化的協商方式收購業權。

港府推出「特設銷售計畫」，提供10個項目共3900個單位，包括同區大埔頌雅路西兩期項目、五個新一期居屋項目、一個綠置居項目及兩個房協項目，供已向港府出售業權的業主選購。

據報導，何永賢表示，「綠置居2025」和「居屋2025」共有9000多個單位，當局挑選2000個單位放入「特設銷售計畫」，剩餘7000多個單位會如常供給其他有需要的市民。

何永賢表示，聽到有居民期望可選擇房協單位，當局與房協溝通後，將會提供粉嶺百和路項目和觀塘安達臣道項目合共400個單位予居民選擇。為滿足部分居民希望在大埔原區重置居所，房委會將原用作出租公屋的大埔頌雅路西項目，改為居屋項目，提供合共1500個單位。

「目前地盤正在打樁，但上蓋未建好，發現圖則還可以修改，於是改為主要提供實用面積400多平方呎的單位，剛好適合宏福苑的業主。」何永賢說，頌雅路西項目呎價少於7000元，如果按未補價單位以8000元收購價計算，居民絕對買得起，還有餘款用來搬屋、裝修。

報導稱，長遠居住方案亦包括「樓換樓」方式。願意向港府出售業權的業主，會收到等同宏福苑單位原有價值的「樓換樓券」，換樓時因應選購單位售價「多除少補」。何永賢表示，例如根據宏福苑的單位核算，「樓換樓券」的金額是430萬元，如果業主在「特設銷售計畫」選購的單位售價低於430萬元，政府會將差額以現金形式退還；如果選購單位的樓價高於430萬元，業主就需要補繳差額。

黃偉綸強調，「樓換樓券」不可轉讓，而且僅供當前的業主使用。何永賢表示，港府和業主簽訂的臨時買賣合約，會明確規定「樓換樓券」僅供業主本人在「特設銷售計畫」揀樓時使用。

大埔宏福苑發生五級火災至今已近三個月。（中通社資料照片）
