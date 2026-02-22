美加徵15%全球關稅 港官：影響有限 體現香港避風港優勢

美國最高法院裁定川普的對等關稅違法，川普又實施臨時進口關稅，對全球進口商品加徵10%關稅，香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，此事對於香港經濟影響有限，反而體現香港的穩定性和避風港優勢。（中通社）

美國最高法院20日對總統川普 課徵對等關稅 一案判決出爐，認定此舉違法。川普痛批判決可恥，隨後宣布依1974年貿易法122條款，對全球暫時加徵10%的進口關稅，21日又宣布，將把原本對各國課徵的10%全球性關稅，提高至15%，並強調新措施將立即生效。香港 財經事務及庫務局局長許正宇表示，此事對於香港經濟影響有限，反而體現香港的穩定性和避風港優勢。

香港電台網站報導，許正宇21日出席電台節目時，針對川普此舉對於香港的影響表示，事件體現香港政策穩定性和確定性，體現香港作為一個資金、投資的安全港或避風港的優勢，同時讓全球投資者知道可預見性的重要性。

許正宇說，香港自身經濟有一定底氣，包括服務業占整個本地生產總值相當一部分，過往即使受關稅影響，但對香港經濟影響相對有限，相信只要繼續努力，香港整體環境會更好。

美國最高法院當地時間20日裁定，「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力。川普先前援引1977年制定的IEEPA向幾乎所有國家徵收「對等」關稅。

川普隨後舉行記者會表示，最高法院的判決「令人深感失望」，但政府將使用其他替代方案來取代。他當晚於社群媒體發文表示已簽署公告，「對所有國家徵收10%的全球關稅」。美國將對輸美商品徵收10%暫時性的進口關稅，自美東時間24日凌晨起生效，為期150天。

大公報報導，香港商會人士指出，臨時關稅的做法令全球貿易環境更加混亂，削弱對美國投資信心，反而不利美國經濟。他指出，美國若不收取對等關稅，而加徵臨時關稅同時執行，中國出口美國產品的關稅將下降，反而有助中國產品競爭力，惟擔憂川普會不惜代價再加關稅，故業界對美國生意偏保守。

香港紡織業聯會名譽會長林宣武表示，美國最高法院的做法令川普顏面盡失，故推出臨時關稅以挽回面子，且料今年川普將千方百計提高進口關稅，令環球貿易市場更加混亂，亦令市場對美國信心下跌，故出口界對今年美國市場不寄予任何期望。

香港中華出入口商會副祕書長李志峰表示，法院裁決後，美國政府會否退稅仍有不明朗之處。他擔心，一些經香港出口美國的高科技產品或受到影響，惟實際情況有待觀察。

廠商會副會長黃偉鴻則表示，相關消息短暫利好股市及出口，但是要注意川普可能又有令人猜想不到的行政干預。