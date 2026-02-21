我的頻道

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

春晚表演好評催化…港股馬年交易首日 AI機器人逆風飛翔

香港新聞組／香港21日電
內地人形機器人春晚炫酷表演，點燃港股投資者的熱情。（視頻截圖）
內地人形機器人春晚炫酷表演，點燃港股投資者的熱情。（視頻截圖）

馬年20日第一個交易日，香港股市復市，儘管大盤整體承壓，恒生指數收盤下跌1.1%，報26413.35點，恒生科技指數更重挫2.91%，但市場中的人工智能（AI）應用及機器人概念股卻呈現爆發式增長，成為市場焦點。

港府財政司司長陳茂波在港交所馬年新春開市儀式致辭說，蛇年港股承接龍年的凌厲走勢，恒指累計上升近6500點，升幅達32%，是連續第二年錄得升幅。展望馬年，他對市況感到樂觀，稱過去四個馬年之中，有三個均錄得升市，即使去年外圍環境風高浪急，但香港憑藉自由開放的投資環境及穩定的經貿金融政策，成功吸引國際投資者視為「安全港」，並增加對香港市場的配置。

大公報報導，人形機器人在今年春晚繼續成為焦點，機器人連續三次單腿後空翻、盤核桃、撿玻璃碎片等動作，反映內地機器人產業技術取得顯著發展。受到春晚表演好評催化，機器人股20日逆市造好，投資宇樹科技的首程控股股價升11.9%，收報2.35元。宇樹科技的人形機器人搭載禾賽激光雷達，禾賽股價升7.9%，報217.8元。三花智控股價升5.5%，報37.5元。

人形機器人春晚炫酷表演點燃港股投資者的熱情。20日機器人板塊的優必選一度上漲13%，越疆一度飆升近23%。

東吳證券表示，機器人核心能力的長足進步，是在春晚再度出圈的關鍵，也是真正能夠從實驗室走向工廠的關鍵。該行指出，機器人產業鏈在2021至2025年完成從0至1的發展，展望2026年特斯拉及內地頭部企業將開啟大規模量產，進入1至10的新篇章。投資方面，東吳證券建議關注真正具備量產能力及進鏈的頭部企業，看好三花智控、首程控股等股份。

高歌證券金融首席分析師聶振邦指出，內地人形機器人在春晚表演成功，增強資金流入機器人板塊的信心。他相信，倘若港股市場下周缺乏方向，機器人股份有機會繼續成為資金熱捧對象。選股方面，聶振邦建議關注首程控股、速騰聚創、越疆，但要留意機器人板塊股價較為波動，投資者入市前要衡量風險承受能力，股價低於買入價15%適宜止蝕。

香港交易所20日舉行新春開市儀式。圖為財政司長陳茂波（右八）、香港交易所主席唐家成（左八）敲鑼。 （中新社）
香港交易所20日舉行新春開市儀式。圖為財政司長陳茂波（右八）、香港交易所主席唐家成（左八）敲鑼。 （中新社）

人形機器人 香港 特斯拉

牽制中國？美軍駐韓F-16與解放軍戰機在黃海上空對峙

對習近平有深厚好感 川普對中政策帶有濃厚個人色彩

