港金所夥阿里集團 建貴金屬交易平台

香港新聞組／香港21日電
香港黃金交易所20日舉行丙午年新春開市儀式，展出近800條金條銀條，重量接近1噸，價值近2億港元。圖為現場展示的金條銀條。（中新社）
香港黃金交易所20日舉行丙午年新春開市儀式，展出近800條金條銀條，重量接近1噸，價值近2億港元。圖為現場展示的金條銀條。（中新社）

香港黃金交易所在20日大年初四舉行丙午年新春開市儀式。

文匯報報導，港金所主席張德熙致辭時表示，為配合港府的國際黃金交易中心政策，亦為增強與國際黃金產業的貿易、交易及物流的聯繫，港金所已正式與阿里巴巴集團成員公司亞博科技合作開發國際貴金屬交易平台、清結算系統，以及數字商品區塊鏈，為香港的現貨、期貨、數字黃金、B to C交易、精算中心、場外交易（OTC）等，統一風險控理及監管所有系統，預計6個月內完成搭建，期望能接入港府成立的「香港黃金中央清算系統」。

張德熙指出，2024年施政報告落實打造香港成為國際黃金交易中心，同年金銀業貿易場完成機構「公司化」，「華麗轉身」成為香港黃金交易所並且於2025年1月1日正式傳承貿易場長達115年的基業。在過去一整年，港金所提升了企業管治、增添透明度，並積極開放地與國際金融機構、金商、鑄煉廠及精煉廠緊密聯繫。

張德熙透露，在過去幾個月，港金所已經與超過30家國際黃金企業會面，包括精煉廠與交易所，洽談合作機會並互相交流，同時邀請他們加入港金所成為會員，估計今年內將有10多間來自內地及海外的精煉廠和金商加入港金所成為會員，亦有部分尋求與港金所旗下會員協作。他相信，未來會有更多國際精煉廠及金商來港落地，特別是內地的精煉廠和金商會積極來港發展，透過香港的平台「出海」。

他又認為，數字黃金具備發展潛力，惟目前香港仍未為其發展訂下明確時間表，因此未來不排除先轉往新加坡發展，待時機成熟再回流香港。

同一場合的財庫局副局長陳浩濂在致辭時亦提到，港府正積極推動金商在港建立或擴建精煉廠，並已與深圳市地方金融管理局簽署合作備忘錄，依法依規支持香港金商通過加工貿易合作方式採用在深圳設立的黃金精煉設施，精煉黃金後出口至香港作交易及交割用途。當局又將大力策動滬港黃金市場合作，並已在上月的亞洲金融論壇與上海黃金交易所簽訂合作協議，未來共同參與並擴大國家在國際黃金市場中的份額及價格影響力。

