沙田初三新年賽馬吸近10萬人創新高 投注破2.36億美元

香港新聞組／香港20日電
香港賽馬會19日舉辦馬年賽馬日活動。當日的焦點賽事是馬年盃錦標賽，這項專為馬年而設的賽事，將為馬會全年展開的馬年系列賽事揭開精采序幕。(中通社）
香港特區政府近年積極與旅遊業界攜手推動賽馬旅遊，成效愈見明顯。香港賽馬會19日農曆大年初三按慣例在沙田馬場舉行「農曆新年賽馬日」，吸引逾9.8萬人入場，當中內地及海外旅客倍增至逾2萬人，刷新歷來賽馬日紀錄；全日11場賽事，共錄得逾18.4億元(約2.36億美元)投注額。

文匯報報導，現場所見，場內四處皆可見到內地或外國旅客的身影，不少人大讚香港賽馬氣氛「無得頂」。馬會表示，2025/26年度馬季僅過一半已累積近21萬旅客人次入場，超越上季全季總數19.5萬人次，充分展現賽馬旅遊的獨特吸引力。為賽事主持開幕儀式的香港特區政府財政司司長陳茂波亦在社交平台發文表示：在今年馬年效應下，沙田馬場賀歲賽事更熱鬧，入場人次創疫後新高。

「農曆新年賽馬日」首場賽事於中午12時30分開跑，馬會於上午10時30分開放沙田馬場入場，沿途已見大量人流，入口處一度出現擁擠。現場除賽事外，馬會還設有抽獎及打卡點等互動環節，提升市民及遊客的參與體驗。其後由陳茂波、香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩等嘉賓主持傳統醒獅點睛儀式，為賽事揭開序幕。

場內歡呼聲不絕，全日11場賽事共錄得逾18.4億元投注額，較去年約19.4億元為少，但沙田及跑馬地兩個馬場卻合共吸引逾9.8萬人進場，較去年年初三賽馬日的8.6萬人大幅增加，創疫後新高。其中，內地及海外旅客多達逾20395人，亦較去年初三賽馬日的9654人倍增。

河南旅客武先生一家首次來港旅遊，此行專程為體驗年初二的煙花匯演及年初三賽馬。武先生對馬場的熱烈氣氛讚不絕口，「現場觀賽心情特別激動，氣氛非常好。下次來港，一定會到跑馬地馬場體驗。」

來自法國的Sandra和Sophie表示，香港是他們旅程的一站，碰巧趕上農曆新年，做攻略時發現昨日是賽馬日，便決定到場感受氣氛兼下注。Sandra認為現場氣氛非常熱烈，「尤其是比賽期間，場內的人特別興奮。」

馬會行政總裁應家柏賽後表示，對馬年賽馬日取得「開門紅」感到非常滿意，形容是一個完美的開始，馬會將以強勁勢頭推出更多創新和精彩設施。

