新春訪港旅客破62萬人 景區被擠爆「旺丁又旺財」

2月19日，農曆大年初三，不少內地旅客到香港感受熱鬧新年氣氛。圖為遊客在尖沙咀出行。(香港中通社)

新春訪港旅客人潮絡繹不絕，初一到初三共超過62.5萬訪港旅客入境，超過去年同期數字，各個旅遊旺區人頭湧湧。另外，港珠澳大橋迎來「港車北上」「澳車北上」「粵車南下」的首個春節 假期，邊檢站19日公布，自2月15日至18日，經大橋珠海口岸出入境累計客流、車流分別已超過43萬人次、7.4萬輛次。

大公報報導，入境處數據顯示，截至19日晚間9時，年初一至初三入境的訪港旅客，累計錄得62.5萬人，較去年同期三日的57萬人次，起碼升9.6%；當中昨日錄得約23萬人次，包括20.4萬內地旅客，較去年同日升近10%。

19日日在中環山頂纜車站，大批市民及旅客排隊等候搭乘纜車上山頂觀光，現場人頭湧湧，入口處一度顯示排隊需等待1.5小時，現場秩序大致良好。東壩也有大批往郊遊的旅客，漁護署網頁顯示，東壩一帶昨日中午時分人流達500至999人，狀況為「繁忙」。

立法會議員邵家輝表示，新春「旺丁又旺財」，預計整體零售界生意較去年同期表現更佳，料有單位數增幅。

另外，港珠澳大橋也迎來「港車北上」「澳車北上」「粵車南下」三政策疊加後的首個春節假期，也成為內地與港澳居民「北上南下」雙向奔赴的熱門通道。港珠澳大橋邊檢站19日公布，自2月15日以來，截至2月18日24時，經大橋珠海口岸出入境累計客流、車流分別已超過43萬人次、7.4萬輛次。

「春節假期前四日，大橋珠海口岸客流主要以港澳入境內地方向為主。目前經口岸入境內地的旅客數量已超26萬人次，占總客流約6成，入境車輛已超過4.2萬輛次，占總車流同樣達約6成，入出境『剪刀差』現象明顯，預計假期後半段將迎來集中返程高峰。」港珠澳大橋邊檢站負責人介紹。

港珠澳大橋邊檢站預測，2026年春節假期，出入境最高峰時段將集中在2月19日（年初三）至2月21日（年初五），單日最高出入境旅客流量預計將達約17萬人次，單日最高出入境車輛流量將達約2.5萬輛次。

進入農曆年，澳門 當地旅遊市場熱度驟升，多家酒店預訂爆滿。當地上葡京酒店年初一的房價 為2305澳門元(約286美元)，隨後每晚房價在4311至9190澳門元之間，以後者計算，較平常房價高出6倍。隨著大批內地遊客往訪，澳門各賭場也可望受惠。