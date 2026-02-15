情人節甜蜜爆表 219對登記結婚 無人機閃耀維港助興

我的頻道

香港新聞組╱香港15日電
2月14日情人節當天，香港黃大仙祠外設置有情人節新春市集，吸引情侶在許願區內「打卡」。(中新社)
2月14日情人節當天，香港黃大仙祠外設置有情人節新春市集，吸引情侶在許願區內「打卡」。(中新社)

今年情人節適逢周末，加上臨近農曆新年，香港全城喜慶氣氛濃厚。入境事務處公布，昨日共有219對新人登記結婚，較去年情人節上升逾20%，創近3年新高。其中由婚姻監禮人主持的個案達129宗，占約60%，亦刷新近6年紀錄；在婚姻登記處註冊的有78宗，另有12宗於特許禮拜場所舉行。

大公報報導，尖沙咀婚姻登記處昨日人頭湧湧，不少新人早於三個月前已上網預約名額。有新人表示，選擇在情人節「拉埋天窗」別具意義，希望為婚姻留下難忘紀念。婚姻監禮人指出，今年情人節屬黃道吉日，又碰上周末，方便親友出席，加上由監禮人主持在時間與地點安排上更具彈性，可於酒樓或戶外場地舉行儀式，近年愈來愈受新人歡迎。

節日亦帶旺花市。旺角花墟及筲箕灣一帶花店擺滿玫瑰花束，不少已貼上訂單準備送出。有花店透露，情人節前已接獲近百束玫瑰預訂，銷情與去年相若；雖然人工及運輸成本上升推高花價，但整體反應理想。市民有人花數百元購買九枝玫瑰送予伴侶，也有人選擇單枝花表達心意，街頭洋溢甜蜜氛圍。

文匯報報導，入夜後，節日氣氛延伸至維港上空。由紫荊文化集團主辦的「駿馬迎春·紫荊賀歲」大型無人機表演於灣仔海濱舉行，2026架無人機在維多利亞港夜空變換陣型，歷時約15分鐘，呈現奔騰駿馬、燈籠與煙花等圖案，並拼出「龍馬精神」、「一馬當先」、「馬年大吉」等祝福字句，為馬年新春揭開序幕。主辦方表示，這是本港歷來規模最大的無人機匯演之一，當晚更加演一場，讓更多市民觀賞。

現場吸引大批市民及旅客駐足拍攝。有赴港度假的旅客表示，維港煙花與燈光表演早已成為香港標誌，無人機匯演結合新春元素，更添新意。亦有本地市民稱，已預訂年初二船票，計畫在海上欣賞煙花匯演。

從白天的結婚登記熱潮，到晚上的空中匯演，情人節與新春交織，為城市帶來雙重喜慶，也展現香港節慶經濟與旅遊吸引力的活力。

大型無人機表演14日晚在香港灣仔海濱閃亮登場，為即將到來的馬年新春增添喜慶祥和的...
大型無人機表演14日晚在香港灣仔海濱閃亮登場，為即將到來的馬年新春增添喜慶祥和的節日氣氛。(中新社)

情人節 無人機 香港

