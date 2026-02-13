春節10天假 港估1138萬人次出入境 宏福苑千人共聚盆菜宴

香港民眾12日在北區年宵市場購買年花及賀年裝飾，迎接農曆春節。(中新社)

春節即將來臨，港府 預計，在2月14日至23日的十天年假期間，將會有1138萬人次進出香港 ，當中包括香港居民及外來旅客。

春節彩燈展2月12日至3月15日在香港文化中心露天廣場舉行。活動展示非物質文化遺產花燈，包含駿馬、蝠鼠和醒獅等造型。亮燈時間為每日下午6時至晚上11時。 （中通社）

中央社報導，為了疏導人流，港府成立了節慶安排跨部門工作小組，專責處理旅客過境事宜，小組由政務司司長領導。小組12日公布，香港入境事務處預計在上述時間之內，將有1138萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，並以連接中國大陸的陸路口岸人數最多，預計占952萬人次。

香港入境處估計，陸路出境高峰期為14日，入境高峰期為22日，當天的出入境人次都會超過60萬。

為疏導假期間的大量人流，香港入境處已減少前線人員休假，同時加開檢查櫃台等；入境處也會連同警務處、海關和鐵路有限公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應部署，並與深圳邊檢總站等大陸部門緊密聯繫。

另據大公、文匯報報導，火災無情吞噬宏福苑 逾千家園後，過去約三個月各界援手從未間斷。新春將至，一場盛大的1200人盆菜宴11日晚在元朗博愛江夏圍村舉行，筵開100席。街坊們重逢的一刻，互相擁抱、閒話家常，再次展露久違的歡笑和鄰里情。有居民表示「一方有難，八方支援」，讓他們看到了人性光輝，勇敢踏上重建家園之路。

宏福苑居民姜太表示，近日各機構為他們舉辦不同新年活動，她亦有參加一些盆菜宴。另一住戶陳太與丈夫現時住在青年宿舍，她表示各界送暖行動從沒間斷，早前更有人舉辦舞獅等節慶活動，而她期望政府能盡快公布和落實宏福苑的長遠安置方案，讓居民們早日重回安定生活。