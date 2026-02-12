來港投資移民申請破3000宗估吸115億美元 高才通申請去年跌3成

我的頻道

香港新聞組／香港12日電
香港投資移民截至今年1月底，已收到逾3000宗申請，若全部獲批，港府估算潛在投資額超過900億元；圖為1月在香港舉行的第19屆亞洲金融論壇。(中新社)
香港投資移民截至今年1月底，已收到逾3000宗申請，若全部獲批，港府估算潛在投資額超過900億元；圖為1月在香港舉行的第19屆亞洲金融論壇。(中新社)

香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，截至今年1月底，新資本投資者入境計畫(CIES，俗稱投資移民)收到逾3000宗申請，若全部獲批，潛在投資額超過900億元(港幣，以下同，約115億美元)，當中逾1600宗申請獲批，投資涵蓋股票、債券、存款證、合資格集體投資計畫、有限合夥基金，以及符合特定要求的房地產。

大公文匯報報導，許正宇11日出席有關家族辦公室的論壇時致辭說，香港透過在中國內地、歐洲和東盟舉行路演，以加強全球推廣。當局亦正籌備今年3月再舉辦「裕澤香江」高峰論壇，以鞏固香港作為全球家辦首要樞紐地位。

許正宇表示，香港長期以來一直是全球領先的財富管理中心，是亞洲最大的跨境財富管理中心，私募股權資本管理規模在亞洲排名僅次於內地。香港目前擁有超過3300家單一家族辦公室，2年內增長逾25%。

特區政府計畫未來3年再吸引至少220間家辦來港設立或擴展業務，並踏足歐洲、中東及東盟等更多市場，亦持續完善政策措施，包括擴展有關基金及單一家辦的優惠稅制合資格投資範圍，涵蓋貴金屬、貸款及私募債權投資和數字資產。

另外，香港「高才通」計畫推出逾3年，去年申請量按年暴跌30%，優才計畫更減少70%，由於「高才通」續簽要求申請者在香港工作及發展，不少高資產人士轉戰新資本投資者入境方案。

根據入境事務處資料，2025年「高才通」共收到35705宗申請，較前年下跌30%，31508宗獲批，減少23%。勞福局表示，截至去年12月底，申請續簽率為52%。獲批申請人的月薪中位數約4萬港幣，25%獲批申請從事商業及貿易，18%在創新科技領域，17%為金融服務業。

另一項優才計畫同樣遇冷，去年申請僅18707宗，大跌七成，獲批7101宗減少四成。2024年11月優化評審準則後，申請人須符合12項條件中至少6項，包括學歷、語文水平、工作經驗、收入等，才能提交申請。門檻提高導致申請量銳減。

據移民顧問分析，「高才通」及優才計畫申請高峰已過，由爆發性增長轉為平穩階段。現時「高才通」客戶六成至七成為家庭客，主要希望子女來港接受教育。

